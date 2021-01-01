طريقة تحضير عجينة الليمون السحرية لتنظيف البوتجاز

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عجينة الليمون السحرية

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عن وصفة سحرية للتخلص من البقع والدهون المتراكمة في البوتجاز أو الصحون أو الأرضيات أو الرخام.

واوضحت الشيف سارة عبد السلام، عن طريقة تحضير عجينة الليمون السحرية للتنظيف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مكونات العجينة الليمون السحرية

قشر ليمون

ملح ليمون

بيكنج صودا

خل
ماء ساخن

طريقة تحضير عجينة الليمون السحرية

1- يوضع قشر الليمون في حلة على النار ويضاف له ماء ساخن ويترك على النار حتى يغلي وتطرى قشور الليمون.

2- برفع من النار ويضرب بالهاند بليندر، حتى يصبح ناعم تماما وبيوريه نقوم باضافة الخل مع البيكنج صودا وملح الليمون مع التقليب.

3- يحفظ الخليط فى برطمان محكم الغلق ويوضع في الثلاجة.

4- يستخدم الخليط فى تنظيف الصحون والبوتجاز وتنظيف الأرضيات وغيرها.

5- لا يستخدم مع الملابس والسجاد والمفروشات.

المصدر: السلطة

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