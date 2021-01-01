مواصفات و سعر honor x8.. أحدث منتجات الشركة العالمية بإمكانات مذهلة

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صورة الخبر: honor x8
honor x8

تصدر سعر ومواصفات honor x8، محركات البحث الأكثر تداولا في الساعات الماضية على موقع «جوجل» الشهير، رغبة في اقتناء الهاتف الجديد، بعد طرحه من شركة «honor»، من أجل التعرف على كل إمكاناته.

ونظرًا لرغبة العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في معرفة الإمكانات التي يمتلكها الهاتف المحمول، نقدم خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن سعر ومواصفات honor x8.

سعر ومواصفات honor x8
كشفت الشركة عن الهاتف المحمول يوم 11 مارس الماضي، قبل أن تطرحه في الأسواق بشكل رسمي يوم 24 من الشهر ذاته، بحسب موقع «gsmarena» التقني، إذ يعتبر أحدث المنتجات التي طرحت من الشركة في الأسواق العالمية، ما جعل الجميع يهتم بها.

مواصفات هاتف honor x8
توجد العديد من المميزات، التي يتمتع بها الهاتف الجديد، الذي يعمل بشريحتين بحجم «نانو»، بوحدة معالجة مركزية للهاتف ثمانية النواة «4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver».

ويحتوي الهاتف الجديد على ذاكرة داخلية، تقدر نحو 128 جيجا، وذاكرة عشوائية «Ram» بحجم 6 جيجا، إذ يمتلك الهاتف كاميرا رباعية بدقة 64 ميجا بيكسل للأولى، و5 ميجا بيكسل للثانية و2 ميجا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة، ومزودة بخاصية «LED فلاش» وبانوراما.

سعر honor x8
ومن المنتظر أن يبلغ سعر هاتف honor x8، نحو قرابة 240 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4384 جنيه مصري، ويتميز بالعديد من الإمكانات المذهلة من بينها بطارية غير قابلة للإزالة 4000 أمبير، كما يدعم خاصية الشحن السريع 22.5 واط.

المصدر: الوان

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