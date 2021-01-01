مواصفات و سعر honor x8.. أحدث منتجات الشركة العالمية بإمكانات مذهلة

تصدر سعر ومواصفات honor x8، محركات البحث الأكثر تداولا في الساعات الماضية على موقع «جوجل» الشهير، رغبة في اقتناء الهاتف الجديد، بعد طرحه من شركة «honor»، من أجل التعرف على كل إمكاناته.
ونظرًا لرغبة العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في معرفة الإمكانات التي يمتلكها الهاتف المحمول، نقدم خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن سعر ومواصفات honor x8.
سعر ومواصفات honor x8
كشفت الشركة عن الهاتف المحمول يوم 11 مارس الماضي، قبل أن تطرحه في الأسواق بشكل رسمي يوم 24 من الشهر ذاته، بحسب موقع «gsmarena» التقني، إذ يعتبر أحدث المنتجات التي طرحت من الشركة في الأسواق العالمية، ما جعل الجميع يهتم بها.
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