كيف يحدث التهاب الكلى وما الاعراض والعلاج؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟



التهاب الكلى التهاب الكلى

التهاب الكلى هو مرض مؤلم يحدث في الغالب كمضاعفات لالتهاب المثانة والمسالك البولية. وهو أكثر شيوعا في النساء بسبب قصر مجرى البول الذي يخرج البول خلاله خارجا من المثانة التي يتجمع فيها.



أغلب الذين يعانون من التهاب المثانة لا يصابون بالتهاب الكلى، لكن في بعض الحالات تنتشر الميكروبات المسببة للعدوى للأعلى باتجاه أحد الكليتين أو كلاهما معا.



قد يحدث التهاب الكلى بسبب مشاكل الكلى مثل وجود حصوات كلوية، ويزداد حدوثا في الرجال مع زيادة احتمالات عدوى المسالك البولية في حالة الاصابة بتضخم البروستاتا.

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لدنيا أنواع عديدة من المضادات الحيوية الناجحة لعلاج التهاب الكلى وتجنب حدوث المضاعفات التي قد تكون خطيرة إذا سببت تأثرا بالغا في أنسجة الكلى.ما هي أعراض التهاب الكلى؟تظهر اعراض التهاب الكلى في الغالب على مدى عدة ساعات. ويكون ذلك في شكل بعض الاعراض التالية:– ارتفاع درجة حرارة الجسم– الشعور بالرجفة– الميل للقيء– الألم في أحد جانبي الجسم أو كلاهما أو في جانبي الظهر.ما هو علاج التهاب الكلى؟تحتاج أغلب حالات التهاب الكلي إلى بدء العلاج بالمضادات الحيوية بشكل عاجل لمنع العدوى من التأثير على أنسجة الكلي والتسبب في تلفها، وأيضا لمنع وصول العدوى إلى الدم.وقد يصف الطبيب أيضا بعض الادوية المسكنة للألم بحسب حالة المريض، وذلك مثل باراسيتامول.وفي بعض الحالات التي تكون معرضة بشكل أكبر للمضاعفات (مثلما هو الحال مع اصحاب الامراض المزمنة والنساء الحوامل) قد يوصى بحقن المضادات الحيوية في محلول وريدي بالمستشفى.تتضمن المضادات الحيوية الشائعة التي توصف لعلاج التهاب الكلى بحسب توصيات المستشفيات البريطانية:-سيبروفلوكساسين ciprofloxacin-كيفالكسين cefalexin-اوجمنتين (كواموكسيكلاف co-amoxiclav)– سبترين (ترايموثوبريم trimethoprim).ما هي أسباب التهاب الكلى؟يحدث التهاب الكلي غالبا عندما تصب البكتيريا (في الغالب من نوع ايشريشيا كولاي E. coli) إلي مجرى البول الذي يحمله خارجا من المثانة.ويلي ذلك تحرك البكتيريا للأعلى باتجاه المثانة والحالبين نحو أحد الكليتين أو كلاهما.توجد ايشريشيا كولاي E. coli بشكل طبيعي داخل القولون ولا تسبب مشاكل، لكن وصولها إلي المسالك البولية بسبب أو آخر هو الذي قد يسبب التهاب البول ودخول البكتريا حيث يمكن أن تسبب العدوي والمرض.لكن وفي بعض الأحوال قد يحدث التهاب الكلى دون أن يسبقه التهاب المثانة والمسالك البولية، وذلك في حالة وجود مشاكل سابقة في الكلى مثل حصوات الكلى، أو وجود امراض مزمنة تضعف المناعة مثل مرض السكري.كما يزداد حدوثا في الرجال مع زيادة احتمالات عدوى المسالك البولية في حالة الاصابة بتضخم البروستاتا.ما هي طرق الوقاية من التهاب الكلى؟يمكن الوقاية من التهاب الكلى عن طريق اتباع النصائح الصحية التي تقي من تكرر العدوى. تتضمن هذه النصائح الصحية ما يلي:1-شرب السوائل الكافية لتجنب جفاف الجسم الذي يعتبر نقص التبول وزيادة تركيز البول ولونه الداكن من اهم اعراضه. اجعل هدفك 2-3 ليتر من السوائل يوميا للحفاظ علي لون البول فاتحا2-اتباع العادات الصحية الصحيحة بعد التخلص من الفضلات، فيجب أن يكون اتجاه التجفيف من الأمام إلى الخلف (للنساء)3-الاهتمام بتناول الخضروات الفواكه والألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة والخيز والمعكرونة المصنوعين من القمح الكامل، حيث أن ذلك يساعد على ليونة الفضلات الصلبة وتجنب الامساك، وهو أحد أهم أسباب تكرر العدوى البولية4-عدم ارتداء الملابس الضيقة التي تضغط على منطقة البطن والحوض5-التخلص من الفضلات والبول فور الشعور بالحاجة لذلك ودون تأخير.ملخص من طب اليوم..التهاب الكلى هو أحد أنواع العدوي التي يجب الاهتمام لعلاجها فور الاشتباه بها وتشخيصها دون تأخر، وذلك لحمايأنسجة الكلي من التأثر والتلف وأيضا للوقاية من انتشار البكتيريا المسببة لها ووصلها للدم.يحدث التهاب الكلى في الغالب بسبب انتشار البكتيريا المسببة لعدوى التهاب المسالك البولية والمثانة للأعلى وصولا إلى الكلى، لكنه يمكن أن يحدث دون ذلك في حالة وجود مشاكل سابقة في الكلى مثل حصوات الكلى أو مع ضعف المناعة.يمكن علاج التهاب الكلى بواسطة انواع من المضادات الحيوية المعروفة التي يتم تناولها بوصف الطبيب.