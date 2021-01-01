ماسك الطماطم لإزالة الجلد الميت للجنس الناعم



ماسك الطماطم ماسك الطماطم



عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، ليس عليك الذهاب بعيدًا وبحثًا عن المكونات التي ستمنحك بشرة صحية ومتوهجة، ومتوفرة بسهولة في كل مطبخ تقريبًا ويحبها الجميع ، فوائد الطماطم للبشرة كثيرة، يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والتي يمكن أن تمنحك بشرة أحلامك، فغني بالليكوبين، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم ، يمكنه إصلاح الجلد التالف واستعادة توهجه الطبيعي والصحي.



وتتمتع الطماطم بالعديد من الفوائد الصحية للبشرة فهي غنيه بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ا وب وج والعديد من المعادن والتي تعمل على تحسين صحة البشرة وتعزيز نضارتها وجمالها ، حيث لا يخلو أي بيت من الطماطم ولهذا فسوف نقوم بعمل ماسك من الطماطم للوجه من خلال السطور التالية :



فوائد ماسك الطماطم للوجه :

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1- يعمل ماسك الطماطم على تفتيح البشرة .2- يحد ماسك الطماطم من الدهون المتراكمة على الوجه والتي تتسبب في ظهور حب الشباب بالبشرة .3- مقشر طبيعي حيث يقوم بإزالة خلايا الجلد الميت من البشرة وتجديدها .4- يحارب تجاعيد الوجه ويشد البشرة .5- يحافظ على البشرة من الإصابة بالبكتيريا والميكروبات .7- يحافظ على مرونة البشرة ويحميها من الإصابة بالتلف .ماسكات الطماطم للوجه :1- ماسك الطماطم والزبادي :يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وترطيبها .المقادير :ثمرة طماطم متوسطة الحجم .4 ملاعق كبيرة من الزبادي .طريقة الإعداد :1- اخلطي المكونات معاً في الخلاط الكهربائي .2- طبقي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة .3- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر .4- كرري إستخدام هذه الوصفة بشكل يومي حتي تحصلي على نتائج مرضية .2- ماسك الطماطم والعسليعد هذا الماسك فعال في الحصول على بشرة ناعمة .المقادير :- 4 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم .- 2 ملعقة كبيرة من العسل .طريقة الإعداد :1- امزجي عصير الطماطم مع العسل واخلطيهم جيداً .2- ضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15 دقيقة .3- اشطفي شعرك بعدها بالماء البارد .4- كرري إستخدام هذا الماسك 4 مرات في الأسبوع .3- ماسك الطماطم وجل الصباريعمل هذا الماسك على علاج الهالات السوداء في منطقة ما تحت العينين .- المقادير :- 2 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم .- ملعقة كبيرة من جل الصبار .- قطعة من القطن .طريقة الإعداد :1- اخلطي عصير الطماطم مع جل الصبار حتي تحصلي على خليط متجانس .2- اغمسي قطعة القطن في الخليط ثم طبقيه على البشرة حول منطقة العينين .3- اتركي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق .4- اغسلي بشرتك بعدها بالماء العادي .- لازالة الجلد الميت :تجذب بشرتنا الأوساخ والزيوت والتلوث والأشياء الضارة الأخرى من البيئة وهذا يجعل بشرتك تبدو باهتة وغير متساوية مع مرور الوقت، لا يكفي التنظيف المنتظم للتخلص من هذه الأوساخ لأنها تعلق في مسام الجلد، تعمل الإنزيمات الموجودة في الطماطم على تقشير الجلد بشكل معتدل عن طريق إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة .الطريقة :- بينما قد تكون سمعت عن خلط السكر مع لب الطماطم وتطبيق المزيج على بشرتك ، فإننا نقترح عليك استخدام هذا فقط كمقشر للجسم.- بشرة وجهك حساسة ويمكن أن تتهيج بسهولة بسبب حبيبات السكر.- يمكنك دهن اللب كما هو لجني فوائد الطماطم لبشرة الوجه .