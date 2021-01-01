طريقة عمل سلطة الكرنب بالطحينة



سلطة الكرنب بالطحينة سلطة الكرنب بالطحينة

وجبة العشاء واحدة من أكثر الوجبات متعة بين الأسر، وربما تكون الوجبة الوحيدة حاليا التي تجمع بين مختلف أفراد الأسرة، وإن ظل العامل الرئيسي في تلك الوجبة أن تكون «خفيفة».



«بوابة أخبار اليوم» تقدم اليوم وجبة عشاء خفيفة وسهلة التحضير ومختلفة وهى سلطة الكرنب بالطحينة :



المكوّنات والمقادير:

ربع كوب من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلاثة أرباع الكوب من الطحينة.

نصف رأس كبير من الملفوف.

ربع كوب من خل التفاح.

اثنان من فصوص الثوم الكبيرة المهروسة.

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اقرأ ايضا: يساعد على إنقاص الوزن.. طريقة عمل سلطة «الكرنب الأحمر»طريقة التحضير:فرم الملفوف إلى شرائح رفيعة جداً، وذلك بعد التخلص من العروق اليابسة الموجودة في أوراقه، ثم تحضير صلصة ناعمة القوام من خلال خلط: عصير الليمون، والثوم، والماء، والخل، والطحينة، وخلطها في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة.وبعدها سكب الصلصة المحضّرة على الملفوف، ثمّ خلط المكوّنات معاً، وتقليبها بالشوكة. تقديم سلطة الملفوف بالطحينة، وذلك بعد سكبها في طبق التقديم بشكل مباشر ونقدمها.