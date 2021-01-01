طريقة عمل سلطة الكرنب بالطحينة

وجبة العشاء واحدة من أكثر الوجبات متعة بين الأسر، وربما تكون الوجبة الوحيدة حاليا التي تجمع بين مختلف أفراد الأسرة، وإن ظل العامل الرئيسي في تلك الوجبة أن تكون «خفيفة».
«بوابة أخبار اليوم» تقدم اليوم وجبة عشاء خفيفة وسهلة التحضير ومختلفة وهى سلطة الكرنب بالطحينة :
المكوّنات والمقادير:
ربع كوب من الماء.
ربع كوب من عصير الليمون.
ثلاثة أرباع الكوب من الطحينة.
نصف رأس كبير من الملفوف.
ربع كوب من خل التفاح.
اثنان من فصوص الثوم الكبيرة المهروسة.
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