الخيار كله فوائد..من الترطيب إلى إنقاص الوزن..

تناول الخيار له العديد من الفوائد الصحية، وله أيضًا بعض الآثار الجانبية الأخرى التي يجب توخي الحذر بشأنها ، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل في المعدة، إليك ما تحتاج إلى معرفته عن كافة فوائده من إنقاص الوزن إلى ترطيب الجسم وفقا لما نشره موقع "eatthis".
1- يساعد في منع مرض السكري:
عند محاولة تجنب مرض السكري ، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي ، تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة ، وتجنب المشروبات السكرية ، والحد من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى تلك الخيارات الغذائية ، من المهم أيضًا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) . GI هو رقم مخصص لأطعمة مختلفة ، يتراوح من صفر إلى 100. وكلما ارتفع مؤشر نسبة السكر في الدم ، زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله، يحتوي الخيار على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 15 ، مما يجعله طعامًا يحتوي على عدد قليل نسبيًا.
2 - ترطيب الجسم :
كل ما تحتاجه لتكون أكثر ترطيبًا هو تناول بعض شرائح الخيار ، ربما لا يزال يتعين عليك الحصول على زجاجة الماء ، والاستمرار في شرب الماء ، لكن هذا لا ينتقص من كون الخيار مصدرًا للترطيب، وفقًا لمسح نشرته Nutrients ، فإن الخيار يحتوي على أكثر من 95? ماء - مما يعني أنه بالإضافة إلى وجبة خفيفة ، فإنك تحصل أيضًا على الماء أثناء تناول الخيار.
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