إيهاب جلال يُعلن قائمة المحترفين المبدئية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا



إيهاب جلال إيهاب جلال



أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و9 يونيو المقبل.



قائمة محترفي منتخب مصر المبدئية

وضمت القائمة المبدئية للمحترفين لمباراتي المنتخب مع غينيا وإثيوبيا، كلا من:-



محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

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محمد النني (أرسنال الإنجليزي)محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي )عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)مصطفي فتحي ( التعاون السعودي )أحمد حمدي ( مونتريال الكندي )سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)كريم حافظ (يني مالتيا التركي)وكان القاهرة 24 نشر بأسماء اللاعبين المحترفين الذي يضمهم إيهاب جلال المعسكر الأول له مع المنتخب الوطني بعد التعاقد معه.ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني تحت قيادة إيهاب جلال، غينيا وإثيوبيا ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والمقرر لها في كوت ديفوار 2023، يومي 5و9 يونيو المقبل بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بتأجيل المباراتين بسبب موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.وحسب ما كشفته مصادر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، لـ القاهرة 24، فإن إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة يرغب في رؤية كافة اللاعبين المصريين المحترفين خلال المعسكر المقبل، والذي قد يتخلله مباراة ودية يوم 13 يونيو عقب انتهاء المباراتين أمام كل من غينيا وإثيوبيا.ويذكر أن منتخب مصر سيواجه غينيا يوم 5 يونيو على معب ستاد القاهرة الدولي، ثم يواجه منتخب إثيوبيا في مالاوي خلال شهر يونيو المقبل.