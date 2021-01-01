التعليم العالي: بدء الدراسة في فرع جامعة نوفا البرتغالية العام المقبل



الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات البرتغالية لديه مستوى علمي متميز على المستوى الدولي، مشيرًا إلى تعزيز أوجه الشراكة واتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية الرائدة على مستوى العالم، مستعرضًا نماذج التعاون مع البرتغال فى مجال التعليم العالي، ومنها: توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع وزارة التعليم العالي البرتغالية فى العام الماضي، التي أتاحت الفرصة لمؤسسات التعليم العالي البرتغالية بإدارة برامجها الدراسية بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومنح شهادات أكاديمية برتغالية فى مصر، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والقواعد القانونية المصرية.



وأشار عبد الغفار، خلال المؤتمر السنوي للعلوم والتكنولوجيا بالبرتغال، إلى الوزارة تحتفل هذا العام بافتتاح فرع جامعة NOVA لشبونة الجديد (IBC)، الذي يعد أول فرع لها خارج الحدود البرتغالية في مصر، وتستضيفه مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويوفر هذا الفرع دراسة برامج البكالوريوس المبتكرة والمتميزة من جامعة NOVA، ويُمنح الخريجين شهادات مزدوجة معترف بها من الجامعة الأم (NOVA لشبونة).



موعد بدء الدراسة بفرع جامعة نوفا البرتغالية في مصر

وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد الطيب، القائم بأعمال أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، تفاصيل تقديم عدد من الجامعات الدولية طلبات لإنشاء أفرع لها داخل العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات دولية قدمت أوراقها لإنشاء أفرع داخل مصر، أهمها مؤسسة جامعات المعرفة الدولية.

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وأشار القائم بأعمال أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن اللجنة الفنية المختصة بفحص أوراق الجامعات الدولية انتهت من فحص أوراق طلب إنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية داخل العاصمة الإدارية.وأكد الطيب أنه من المتوقع أن تبدأ الدراسة بفرع جامعة نوفا البرتغالية العام المقبل، موضحًا أن الجامعة تابعة لمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، متابعًا: مؤسسة المعرفة الدولية لها تعامل مسبق مع الوزارة، حيث تم إنشاء فرع جامعة كوفنتري البريطانية التابع لـ المؤسسة.