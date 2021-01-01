تعليم الجيزة : إلغاء امتحان أي طالب يحمل معه تليفون محمول



وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم بالجيزة



تابع أشرف سلومة وكِيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "الدور الأول".



إلغاء الامتحانات حال حيازة هاتف محمول

كما تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مشددا على تواجد موجه مقيم داخل اللجان ونبه على رؤساء اللجان بإلغاء امتحان أي طالب حال حيازته تليفون محمول.



وأدى الطلاب امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 183813 طالب وطالبة، وبنسبة حضور 98% موزعين على 689 لجنة بمدارس تعليم الجيزة، وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ولم ترد أي شكاوى من الطلاب.

قد يعجبك أيضا...

وفى المرحلة الثانوية أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام مادتي اللغة الأجنبية الثانية وبلغ إجمالي المقيدين للفترة الأولى صباحي 68853 طالب وطالبة، وبنسبة تمكين 97.78%، والفترة الثانية مسائي 7323 طالب وطالبة وبنسبة تمكين 99.81 %، ومادة التاريخ إجمالي المقيدين للفترة الأولى صباحي 68857 طالب وطالبة وبنسبة تمكين99.99 % والفترة الثانية مسائي 7323طالب وطالبة وبنسبة تمكين 99.81%.كما شدد على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومي للجان واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.