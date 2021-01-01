تعليم الجيزة : إلغاء امتحان أي طالب يحمل معه تليفون محمول

تابع أشرف سلومة وكِيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "الدور الأول".
إلغاء الامتحانات حال حيازة هاتف محمول
كما تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مشددا على تواجد موجه مقيم داخل اللجان ونبه على رؤساء اللجان بإلغاء امتحان أي طالب حال حيازته تليفون محمول.
وأدى الطلاب امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 183813 طالب وطالبة، وبنسبة حضور 98% موزعين على 689 لجنة بمدارس تعليم الجيزة، وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ولم ترد أي شكاوى من الطلاب.
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