تحذير من تناول الوجبات المسائية



الوجبات المسائية الوجبات المسائية



توصلت دراسة أجريت حديثًا ونُشرت في مجلة Nutrients إلى أن وقت تناول وجبتك المسائية يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.



وقت العشاء والمرض القاتل

خلال الدراسة، تم تقسيم الأشخاص الذين شاركوا إلى ثلاث مجموعات - مجموعة العشاء المبكر قبل الساعة 8 مساءً، والمجموعة غير المنتظمة، ومجموعة العشاء المتأخر بعد الساعة 8 مساءً.



وجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا وجبتهم في أوقات عشوائية كانوا أكثر عرضة للوفاة من السكتة الدماغية النزفية، عندما ينفجر وعاء دموي داخل الجمجمة وينزف في الدماغ.

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كتب الباحثون: وجدنا أن اتباع توقيت عشاء غير منتظم مقارنة بتناول العشاء قبل الساعة 8:00 مساءً كان مرتبطًا بزيادة خطر الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية النزفية.وأضاف الباحثون: على حد علمنا، فإن دراستنا هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين توقيت العشاء وخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.زيادة خطر الوفيات الناجمة عن السكتة النزفيةوأردف الفريق بـ: ارتبط توقيت العشاء غير المنتظم بزيادة خطر الوفيات الناجمة عن السكتة النزفية مقارنة مع مستهلكي العشاء الباكر، وكشفت الدراسة أن زيادة الوزن وتناول العشاء في أوقات غير منتظمة يزيد من المخاطر.وأظهرت الدراسة أن هناك واحدًا من كل أربعة أشخاص يعانون من السكتة الدماغية، يقل عمره عن 55 عامًا، لذلك من الضروري أن تعرف العلامات، حتى لو كنت تعتبر نفسك أصغر من أن تكون في خطر.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إنك أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية إذا كان عمرك أكثر من 55 عامًا.