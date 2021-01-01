نجل برلماني شهير بضرب عامل نظافة حتى الموت

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ضرب عامل نظافة حتى الموت


لفظ عامل نظافة أنفاسه، منذ ساعات، متأثرا بالضرب بعد الاعتداء عليه من قبل نجل برلماني شهير في محافظة الجيزة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، حسب موقع "القاهرة 24".

وقال شهود عيان، إن نجل برلماني حالي بمجلس النواب عن محافظة الجيزة، تعدى بالضرب على عامل نظافة ةحتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بتجمع دموي، ويكثف رجال الشرطة جهودهم للقبض على المتهم.

وعلى الفور تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بالواقعة، حيث وصل العامل إلى المستشفى منذ يومين، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، وحراسة مشددة، حتى فارق الحياة صباح اليوم.

المصدر: القاهرة 24

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