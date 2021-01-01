داعية إسلامي : مؤخر الصداق دين فى عنق الرجل لزوجته



مؤخر الصداق مؤخر الصداق

قال الشيخ رمضان عبد المعز ، الداعية الإسلامي ، إن مؤخر الصداق حق للمرأة ويظل دين في رقبة الزوج لزوجته ولا يسقط إلا بسداده أو التنازل عنه من المرأة.



وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أنه قديما كان الرجل لا يعرف النوم وهو عليه دين للناس ، فيسعى جاهدا لسداده، فيقول النبي "مطل الغني ظلم".



وأشار إلى أن مؤخر الصداق، حق للمرأة ، فهو جزء من المهر، فالمهر ينقسم إلى مقدم يدفع في بداية الزواج ، والثاني مؤخر، وهذا المؤخر دين في رقبة الزوج لا يسقط.

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مؤخر الصداق في التركةقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق والشبكة وقائمة المنقولات الزوجية، يندرجوا في التركة بعد وفاة الزوجة.وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذه الأصناف الثلاثة لو توفيت الزوجة وتركتهم، فيدخلوا ضمن التركة ويجب توزيع المؤخر والشبكة وقائمة المنقولات على الورثة كل حسب نصيبه.التصرف في الأملاك قبل الوفاةقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.وقالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.وأضافت الإفتاء ، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".