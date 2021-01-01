التعليم تحدد عدد الطلاب في لجنة الدبلومات الفنية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، الدور الأول، للعام الدراسي 2021/2022.







ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو.

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ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالبًا وطالبة بجميع النوعيات، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.وأكدت الوزارة التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14- 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.