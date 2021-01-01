أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مستريح أسوان



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى



عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو لأعمال شغب ونهب في أسوان بسبب المستريح.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن البلد فيها قانون وما ينفعش موضوع إن كل واحد ياخد حقه بدراعه، وناس راحت وطلعت ومسكت السلاح الألي وضربت نار في أماكن تبع الدولة، ونهب وحدة صحية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"مال الوحدة الصحية والنصاب اللي نصب عليك وأنت عندك طماع ايه دخل الدولة في هذا الأمر، وكل اللي عمل كده هيتحاسب".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يمكن أن تصمت الدولة على قطع الطريق، ما حدث في السابق لن يتكرر مرة أخرى»، لافتا إلى أن النيابة مستمرة في التحقيق مع 19 ا بعد القبض عليهم بتهمة التجمهر.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة العامة أمرت بحبس 19 متهما لاشتراكهم في تجمهر واستعراضهم القوة في محافظة أسوان، لافتا إلى أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي تجاوز.

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فيما أمرت النيابة العامة أمس الخامس عشر من شهر مايو الجاري بحبس 19 متهمًا لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاشتراكهم في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات، كما أمرت بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان.وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في الرابع عشر من شهر مايو الجاري بتجمهر عدد من المواطنين على إثر استيلاء آخرين على أموالهم بطرق احتيالية، وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، وقطعهم لذلك الطريق العام وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، وإحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم، وضبط تسعة عشر من المتجمهرين، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة لتلك الوقائع؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.