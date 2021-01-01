فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا


أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الأبيض استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلًا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.
خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم" أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - سيف جعفر.
خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيرى

المصدر: elbalad

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