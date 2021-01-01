السبت .. بدء امتحانات الدبلومات الفنية العملية

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/ 2022.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيانها اليوم، الإثنين، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

وأضافت أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، يبلغ 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتابعت يبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على السادة رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

المصدر: elbalad

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