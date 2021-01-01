السبت .. بدء امتحانات الدبلومات الفنية العملية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/ 2022.
وأوضحت وزارة التعليم، في بيانها اليوم، الإثنين، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.
وأضافت أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، يبلغ 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!