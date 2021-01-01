الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

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صورة الخبر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :



الإثنين 16 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


- الثلاثاء 17 مايو :

شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 18 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الخميس 19 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الجمعة 20 مايو والسبت 21 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

المصدر: youm7

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