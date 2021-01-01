تفاصيل اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة

توصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، لاتفاق مع برشلونة بحسب تقرير صحفي، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكنه أعلن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري، عقب نهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن ليفاندوفسكي وافق بالفعل على عرض برشلونة، الذي يتضمن عقدًا لمدة 3 سنوات، وراتبًا سنويًا يبلغ 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.
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