تفاصيل اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة

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ليفاندوفسكي


توصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، لاتفاق مع برشلونة بحسب تقرير صحفي، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكنه أعلن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري، عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن ليفاندوفسكي وافق بالفعل على عرض برشلونة، الذي يتضمن عقدًا لمدة 3 سنوات، وراتبًا سنويًا يبلغ 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

وكان هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد وجه رسالة قوية إلى النجم البولندي بشأن مستقبله، عندما قال مؤخرا: "ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 30 يونيو (حزيران) 2023، وسيلعب معنا حتى ذلك الحين".

وأضاف: "طوال مسيرتي الاحترافية، أعلم أن عندما توقع عقدًا فإن مضمونه يكون ملزمًا للطرفين.. لذا لا يمكن القول إننا نجبر شخصًا ما على الوفاء بعقده".

المصدر: kooora

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