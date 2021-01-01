قبل مواجهة الطلائع .. فيريرا يوجه رسالة للاعبي الزمالك

وجه البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، رسالة خاصة للاعبيه قبل مواجهة طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة، في الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.
وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"كووورة"، أن فيريرا عقد جلسة مع لاعبيه، تحدث معهم خلالها على تراجع المعدل التهديفي.
وبحسب المصدر قال فيريرا للاعبيه: "عليكم التركيز جيدا في كيفية إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل، وتقليل الأخطاء خلال الفترة المقبلة".
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