قبل مواجهة الطلائع .. فيريرا يوجه رسالة للاعبي الزمالك

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا


وجه البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، رسالة خاصة للاعبيه قبل مواجهة طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة، في الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"كووورة"، أن فيريرا عقد جلسة مع لاعبيه، تحدث معهم خلالها على تراجع المعدل التهديفي.

وبحسب المصدر قال فيريرا للاعبيه: "عليكم التركيز جيدا في كيفية إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل، وتقليل الأخطاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "نصل لمرمى المنافسين في أكثر من مناسبة، ولكن ينقصنا ترجمة الفرص لأهداف، عليكم التركيز في ترجمة السيطرة وهز شباك المنافسين".

وطالب فيريرا لاعبيه بعدم التركيز فيما أثير مؤخرا حول عدم قدرة الفريق على التسجيل في ستاد القاهرة مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالملعب ولكن بكيفية إنهاء الهجمات.

المصدر: كووورة

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