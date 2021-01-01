تتعمق Zoom أكثر في خدمة العملاء الذكية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Zoom عن خطط لتوسيع تجربة العملاء من خلال الاستحواذ على الشركة الناشئة Solvvy، ومنصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لدعم العملاء.
وكانت الشركة قد عرضت في الصيف الماضي ما يقرب من 15 مليار دولار لشراء Five9 للدخول في خدمة العملاء. وبالرغم من أن الصفقة انهارت. ولكن رغبة Zoom في الدخول في خدمة العملاء بطريقة أو بأخرى لم تتضاءل.
وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن حل جديد لخدمة العملاء، الذي يستفيد من إمكانات Zoom الحالية.
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