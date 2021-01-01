تخطط شاومي لإطلاق Redmi Note 11T Pro في الأسواق العالمية بعلامة POCO



Redmi Note 11T Pro Redmi Note 11T Pro

أكدت أحدث التقارير على خطط شاومي لإطلاق هواتف Redmi Note 11T Pro في الأسواق العالمية بعلامة POCO التجارية.



رصدت تسريبات في قاعدة بيانات FCC لنموذج هاتف برقم 22041216UG، وهو أحد إصدارات شاومي من علامة Poco التجارية، كما كشفت قاعدة بيانات IMEI عن أكثر من إصدار.



ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات أن تقدم شاومي هاتف Redmi Note 11T Pro الذي يكشف عنه لاحقاً هذا الشهر في السوق الصيني، وينطلق بعلامة Poco التجارية في الأسواق العالمية.

قد يعجبك أيضا...

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من FCC أن الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم 22041216UG يدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يتوفر بنموذج يدعم تقنية NFC.من جانب أخر يأتي 22041216UG بواجهة MIUI 13، إلا أن التسريبات لم توضح إصدار الأندوريد الذي يدعم الهاتف، ومن المتوقع أن يأتي بنظام Android 11 أو Android 12.أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يتوفر بإختيارين في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.ومن المتوقع أن تقدم شاومي الإصدار المميز بنموذج 22041216UG في أسواق الولايات المتحدة والسوق الأوروبي، أيضاً إعتمدت شاومي هاتف أخر بنموذج رقم 22041216G وهو إصدار أخر بعلامة Poco التجارية.