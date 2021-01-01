ينطلق للمرة الأولى في هاتف Honor..مستشعر الكاميرة IMX800 الجديد من سوني

أكدت أحدث التسريبات على أن Honor 70 هو أول الهواتف الذكية المميزة التي تصل للأسواق بمستشعر سوني الجديد IMX800.
تستعد شركة سوني لدعم الشركات المصنعة للهاتف بإصدار جديد من مستشعرات كاميرة الهواتف الذكية المميزة، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى هاتف Xiaomi 12 Ultra سيكون من بين الإصدارات الأولى المميزة بهذا المستشعر.
كما تقدم Honor خلال الفترة القادمة سلسلة هواتف Honor 70، والتي رصدت بالفعل في قاعدة بيانات 3C، حيث تتضمن هذه السلسلة إعدادات للكاميرة تشكل نقطة التسويق الأولى في هذه الإصدارات.
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