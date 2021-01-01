ينطلق للمرة الأولى في هاتف Honor..مستشعر الكاميرة IMX800 الجديد من سوني

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أكدت أحدث التسريبات على أن Honor 70 هو أول الهواتف الذكية المميزة التي تصل للأسواق بمستشعر سوني الجديد IMX800.



تستعد شركة سوني لدعم الشركات المصنعة للهاتف بإصدار جديد من مستشعرات كاميرة الهواتف الذكية المميزة، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى هاتف Xiaomi 12 Ultra سيكون من بين الإصدارات الأولى المميزة بهذا المستشعر.



كما تقدم Honor خلال الفترة القادمة سلسلة هواتف Honor 70، والتي رصدت بالفعل في قاعدة بيانات 3C، حيث تتضمن هذه السلسلة إعدادات للكاميرة تشكل نقطة التسويق الأولى في هذه الإصدارات.

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ولقد أوضح التقرير الأخير الذي نشر عبر “Digital Chat Station” أن مستشعر “IMX800” من سوني يأتي بحجم 1/1.1 إنش، ومن المقرر أن يدعم سلسلة Honor 70 بآداء يحاكي Honor Magic4 Ultimate.من المتوقع أيضاً أن يتفوق المستشعر الجديد في جودة ووضوح الصور بشكل خاص في الإضاءة المنخفضة، مع دقة 50 ميجا بيكسل.ويؤكد موقع “Digital Chat Station” على أن شركة Honor ستحقق الريادة بإطلاق أول هاتف ذكي بمستشعر سوني الجديد قبل إطلاق هواتف Xiaomi 12 Ultra أو Huawei Mate 50 Pro للأسواق، ومن المتوقع أن يدعم المستشعر السلسلة الجديدة كنقطة تسويق رئيسية تنافس بها كبرى الشركات المصنعة للهاتف.