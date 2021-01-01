جهاز سوني Bravia W830K الذكي يأتي بأقل تكلفة مع دعم تقنية Dolby Audio



Bravia W830K Bravia W830K

أطلقت شركة سوني مؤخراً جهاز تلفاز Bravia W830K الذكي المميز بحجم 32 إنش، والذي يأتي بأقل مستوى تسعير في أجهزة التلفاز المميزة بتقنية HDR ودعم تقنية Dolby Audio.



قدمت سوني جهاز Bravia W830K في السوق الهندي مؤخراً، وهو الإصدار الأقل تكلفة من أجهزة التلفاز الذكية المميزة بشاشة LCD بحجم 32 إنش، وجودة عرض HD، كما يدعم معدل تحديث 50 Hz.



ويأتي جهاز تلفاز Bravia W830K بعدد من التقنيات التي تشمل X-Reality PRO، وMotionFlow XR200، كما يتضمن مكبرات صوتية مفتوحة، ويدعم تقنية Dolby Audio في الصوتيات.

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أيضاً يرتكز الجهاز على نظام تشغيل Google TV، ويدعم الجهاز ألوان حية بتشبع أعلى في الصور، كما تدعم تقنية MotionFlow XR200 الشاشة في إنتاج صور إنسيابية، ويضم الجهاز مكبرات صوتية مزدوجة بقدرة 10 W و 10W.كما تدعم تقنية “Clear Phase” إنتاج صوتيات بتحسينات مقارنة بالصوت الأصلي، ويأتي W830K بتقنية Chromecast مدمجة، ويدعم التحكم الصوتي بإستخدام مساعد جوجل الرقمي عبر جهاز التحكم.ويتوافق جهاز التلفاز الذكي مع تقنية Apple AirPlay، و HomeKit، ومساعد Alexa الرقمي من أمازون، ويأتي الجهاز باثنان من منافذ USB، وثلاثة من منافذ HDMI، ويدعم HDMI ARC، والإتصال عن طريق تقنية 5.0.أيضاً من المقرر أن يتوفر جهاز التلفاز الذكي Bravia W830K في السوق الهندي بسعر 451 دولار، ومن المتوقع أن يتوفر في أسواق أخرى لاحقاً.