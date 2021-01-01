تحقق شركة ARM أرباحًا قياسية في عام 2021

تعتبر معالجات ARM هي الأساس لجميع شرائح الهواتف الذكية التي نراها اليوم، سواء كانت Qualcomm Snapdragon أو MediaTek Dimensity أو Apple Silicon أو Samsung Exynos. فجميع هذه الشرائح تستخدم تقنية ARM التي تتضمن وحدات المعالجة المركزية ARM Cortex CPU و ARM Mali GPU.
واليوم، كشفت شركة ARM عن أرباحها للسنة المالية 2021، وعلى ما يبدو فقد حققت ARM أرباحًا قياسية في المبيعات السنوية والأرباح في الأعمال طوال عام 2021.
وفي بيان إعلامي، كشفت ARM أن إجمالي إيراداتها لعام 2021 قد ارتفع بنسبة 35? مقارنة بعام 2020، حيث بلغ مجموعها 2.7 مليار دولار أمريكي مع نمو قوي في كل من تدفقات الإيرادات من حقوق الملكية وغير الملوك.
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