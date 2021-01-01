تحقق شركة ARM أرباحًا قياسية في عام 2021



شركة ARM شركة ARM

تعتبر معالجات ARM هي الأساس لجميع شرائح الهواتف الذكية التي نراها اليوم، سواء كانت Qualcomm Snapdragon أو MediaTek Dimensity أو Apple Silicon أو Samsung Exynos. فجميع هذه الشرائح تستخدم تقنية ARM التي تتضمن وحدات المعالجة المركزية ARM Cortex CPU و ARM Mali GPU.



واليوم، كشفت شركة ARM عن أرباحها للسنة المالية 2021، وعلى ما يبدو فقد حققت ARM أرباحًا قياسية في المبيعات السنوية والأرباح في الأعمال طوال عام 2021.



وفي بيان إعلامي، كشفت ARM أن إجمالي إيراداتها لعام 2021 قد ارتفع بنسبة 35? مقارنة بعام 2020، حيث بلغ مجموعها 2.7 مليار دولار أمريكي مع نمو قوي في كل من تدفقات الإيرادات من حقوق الملكية وغير الملوك.

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وفيما يتعلق بالأرباح، فقد حققت الشركة أرباحًا معدلة قياسية للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وقد بلغت مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 68? مقارنة بـ 68?. وبشكل عام، فإن هوامش ربح شركة ARM بعد التعديل تبلغ 37?.ولقد ارتفعت عائدات التراخيص لشركة ARM لعام 2021 بنسبة 61? لتصل إلى 1.13 مليار دولار أمريكي نظرًا لأن محفظة المنتجات الموسعة للعلامة التجارية ونماذج الأعمال الجديدة مثل ARM Flexible Access أعطت المزيد من العملاء المزيد من الأسباب والمزيد من الطرق لترخيص تقنية ARM.وفيما يتعلق بإيرادات حقوق الملكية، ارتفعت أرقام ARM لعام 2021 بنسبة 20? عن عام 2020 لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 1.54 مليار دولار أمريكي، مدعومًا بمواصلة النمو القوي للهواتف الذكية 5G والمزيد من شرائح ADAS و IVI التي تدخل في السيارات، وزيادة الأسعار في وحدات التحكم الدقيقة 32 بت.