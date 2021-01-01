بدقة تصل إلى 8K الكشف عن تلفاز سامسونج الذكي الجديد The Wall 2022

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صورة الخبر: The Wall 2022
The Wall 2022

كشفت شركة سامسونج عن ثلاثة إصدارات لعام 2022 من تلفازها الذكي The Wall، وتتمتع هذه الأجهزة الخالية من الحواف بتقنية micro-LED مما يسمح لها بالحصول على أقل درجة بكسل عند P0.63. وكشفت سامسونج أيضًا عن إصدار P0.94 من هذه التقنية الذكية.

يتوفر تلفاز The Wall بحجم 110 بوصة لجودة 4K أو إصدار 220 بوصة بدقة تصل إلى 8K. وتعمل الألواح المعيارية الجديدة على تحسين ضبط التماس للحصول على تجربة غامرة أكثر.

يعمل معالج Micro AI الموجود بالشاشة على تحسين الصورة وتقليل الضوضاء، ويتيح لك Multi View تشغيل المحتوى من ما يصل إلى أربعة مصادر في وقت واحد.

اما عن الإصدار الثالث، فهو The Wall All-in-One مع ثلاثة طرز متوفرة: إصدار 4K وحجم 146 بوصة، وإصدار 2K بحجم 110 بوصة، وإصدار 2K بحجم 146 بوصة.

يمكنك الآن طلب 2022 Samsung The Wall مسبقًا، وسيتم طرح The Wall All-in-One للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: بوابه المتميز

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