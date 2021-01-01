5 طرق مختلفة لعلاج إمساك الرضع



علاج إمساك الرضع علاج إمساك الرضع



يعتبر الإمساك مشكلة شائعة عند الرضع والأطفال وهو سبب ما يقرب من 3? من زيارات طبيب الأطفال، عادة ما يعرف الإمساك بأنه عدم انتظام حركات الأمعاء التي تكون قاسية ومؤلمة، هذا هو الحال غالبًا مع الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، لكن التعريف يختلف قليلاً عند الرضع.



1- علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول

يمكن تحسين معظم حالات الإمساك عند الرضع والأطفال بتغيير النظام الغذائي، في بعض الحالات ، قد ينصحك طبيب الأطفال باستخدام ملين للبراز أو علاج آخر.



1- التمرين

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يمكن أن يساعد تحريك ساقي الطفل في تخفيف الإمساك، كما هو الحال مع البالغين ، تميل التمارين والحركة إلى تحفيز أمعاء الطفل.ومع ذلك، نظرًا لأن الأطفال قد لا يمشون أو يزحفون حتى الآن، فقد يرغب أحد الوالدين أو مقدم الرعاية في مساعدتهم على ممارسة الرياضة لتخفيف الإمساك.يمكن للوالد أو مقدم الرعاية تحريك أرجل الطفل برفق أثناء استلقائه على ظهره لتقليد حركة ركوب الدراجة، قد يساعد القيام بذلك في عمل الأمعاء وتخفيف الإمساك.2- حمام دافئيمكن أن يؤدي إعطاء الطفل حمامًا دافئًا إلى إرخاء عضلات البطن ومساعدته على التوقف عن الإجهاد، يمكن أن يخفف أيضًا بعض الانزعاج المرتبط بالإمساك.3- التغييرات الغذائيةقد تساعد بعض التغييرات الغذائية في الإمساك ، ولكنها تختلف حسب عمر الطفل ونظامه الغذائي.أثناء الرضاعة الطبيعية للطفل ، يمكن للمرأة أن تستبعد بعض الأطعمة ، مثل منتجات الألبان ، من نظامها الغذائي، قد يتطلب الأمر بعض التجربة والخطأ لتحديد التغييرات الغذائية التي تساعد ، ومن المحتمل جدًا ألا يكون للتغييرات في النظام الغذائي أي تأثير على إمساك الطفل.بالنسبة للأطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعياً ، قد يرغب أحد الوالدين أو مقدم الرعاية في تجربة نوع مختلف من الحليب، من الأفضل عدم التبديل إلى تركيبة لطيفة أو خالية من الألبان دون استشارة طبيب الأطفال أولاً، إذا لم يحدث تغيير واحد فرقًا ، فمن غير المرجح أن يساعدك الاستمرار في تجربة الأنواع المختلفة.إذا كان الرضيع يأكل الأطعمة الصلبة ، فيجب على الآباء أو مقدمي الرعاية أن يبحثوا عن الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة للألياف.يمكن أن تساعد العديد من الفواكه والخضروات في تحفيز الأمعاء بسبب محتواها العالي من الألياف. تشمل الخيارات الغذائية الجيدة للأطفال المصابين بالإمساك ما يلي:تفاح منزوع الجلدبروكليالحبوب الكاملة ، مثل دقيق الشوفان أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو المعكرونةالخوخإجاصبرقوق