للشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل باذنجان بالبشاميل

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باذنجان بالبشاميل


إذا كنت من محبي الأكلات المصنوعة بالفرن نقدم لك اليوم طريقة عمل باذنجان بالبشاميل للشيف نجلاء الشرشابي

المقادير

2 ثمرة باذنجان رومي كبير
ربع كيلو لحمة مفرومة
1 كوب بصل مفروم
نصف كوب فلفل أخضر رومي
1 كوب طماطم مفرومة
زيت للقلي
كمون ناعم
بهارات
ملح فلفل أسود
1 باكو خلطة البشاميل
2 كوب ماء
2 كوب لبن

طريقة تحضير باذنجان بالبشاميل



* يقطع الباذنجان حلقات

* يمكن أن يقلب في القليل من الدقيق أو يرش بالملح ويجفف

* يقلى في الزيت
* تشوح اللحمة المفرومة في الزيت على النار مع البصل

* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود

* يضاف الفلفل الرومي والطماط ويقلب كل الخليط

* يخلط البشاميل مع اللبن والماء في حلة على النار

* يقلب الخليط حتى الغليان

* توضع في البايركس حلقات الباذنجان المقلية

* تضاف طبقة من خليط اللحمة المفرومة مع شرائح الفلفل الحار

* يضاف البشاميل على الوجه

* توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم

المصدر: elbalad

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