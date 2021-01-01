للشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل باذنجان بالبشاميل



باذنجان بالبشاميل باذنجان بالبشاميل



إذا كنت من محبي الأكلات المصنوعة بالفرن نقدم لك اليوم طريقة عمل باذنجان بالبشاميل للشيف نجلاء الشرشابي



المقادير



2 ثمرة باذنجان رومي كبير

ربع كيلو لحمة مفرومة

1 كوب بصل مفروم

نصف كوب فلفل أخضر رومي

1 كوب طماطم مفرومة

زيت للقلي

كمون ناعم

بهارات

ملح فلفل أسود

1 باكو خلطة البشاميل

2 كوب ماء

2 كوب لبن



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طريقة تحضير باذنجان بالبشاميل* يقطع الباذنجان حلقات* يمكن أن يقلب في القليل من الدقيق أو يرش بالملح ويجفف* يقلى في الزيت* تشوح اللحمة المفرومة في الزيت على النار مع البصل* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود* يضاف الفلفل الرومي والطماط ويقلب كل الخليط* يخلط البشاميل مع اللبن والماء في حلة على النار* يقلب الخليط حتى الغليان* توضع في البايركس حلقات الباذنجان المقلية* تضاف طبقة من خليط اللحمة المفرومة مع شرائح الفلفل الحار* يضاف البشاميل على الوجه* توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم