للشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل باذنجان بالبشاميل

باذنجان بالبشاميل
إذا كنت من محبي الأكلات المصنوعة بالفرن نقدم لك اليوم طريقة عمل باذنجان بالبشاميل للشيف نجلاء الشرشابي
المقادير
2 ثمرة باذنجان رومي كبير
ربع كيلو لحمة مفرومة
1 كوب بصل مفروم
نصف كوب فلفل أخضر رومي
1 كوب طماطم مفرومة
زيت للقلي
كمون ناعم
بهارات
ملح فلفل أسود
1 باكو خلطة البشاميل
2 كوب ماء
2 كوب لبن
طريقة تحضير باذنجان بالبشاميل
* يقطع الباذنجان حلقات
* يمكن أن يقلب في القليل من الدقيق أو يرش بالملح ويجفف
* يقلى في الزيت
* تشوح اللحمة المفرومة في الزيت على النار مع البصل
* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود
* يضاف الفلفل الرومي والطماط ويقلب كل الخليط
* يخلط البشاميل مع اللبن والماء في حلة على النار
* يقلب الخليط حتى الغليان
* توضع في البايركس حلقات الباذنجان المقلية
* تضاف طبقة من خليط اللحمة المفرومة مع شرائح الفلفل الحار
* يضاف البشاميل على الوجه
* توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم
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