"تيك توك" و"إنستغرام" يدخلان المناهج الدراسية الأسترالية..شكسبير كان سيحب الفكرة..

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صورة الخبر: تيك توك
تيك توك

تسعى ولاية فيكتوريا الأسترالية لإدخال أساليب تدريس حديثة على مناهجها التعليمة، منها تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، في ظل ابتعاد المدارس عن أساليب التعليم المعتادة والتقليدية.

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ووفق تقرير نشره موقع 9news، يعتقد باحثون من جامعة ديكين أن استخدام وسائل الإعلام الحديثة في الفصل الدراسي سيساعد في إشراك الطلاب، وجذب انتباههم.

ولهذا الغرض، تلقت الجامعة تمويلا بقيمة 500 ألف دولار للمساعدة في رقمنة مناهج اللغة الإنجليزية الثانوية ودمج الوسائط الحديثة، مثل البث الصوتي والتطبيقات الاجتماعية والميمات إلى المناهج الدراسية.

ويعتقد الباحثون أن التكنولوجيا الحديثة ستجعل شكسبير وديكنز أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للطلاب.

وأوضحت الدكتورة لوسيندا ماكنايت، من جامعة ديكين، كيف قد ينجح إدخال تيك توك في المناهج الدراسية قائلة: "ربما تقوم ببعض الأعمال المتعمقة حقا حول روميو وجولييت، وقد تصمم درسا على تيك توك لأقرانك في مستواك العام، يوضح مدى فهمك للشخصية"، مؤكدة أن "شكسبير كان سيحب الفكرة".

المصدر: روسيا اليوم

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