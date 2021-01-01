طريقة منع المكالمات الآلية



المكالمات الآلية المكالمات الآلية

من المحتمل أن يكون مالكو آيفون وأندرويد على حدٍ سواء قد تعرضوا لمكالمة واحدة مزعجة على الأقل ومؤخرًا تلقى عملاء Verizon رسائل نصية غير مرغوب فيها - من أنفسهم، على الرغم من أنها قد تبدو كأرقام هواتف حقيقية، إلا أن المكالمات الآلية ليست أصلية.



هذه المكالمات المزعجة تترك رسائل مخيفة تتظاهر بأنها البنك الذي تتعامل معه أو مصلحة الضرائب أو أي وكالة أخرى، حتى أنها تؤدي إلى عمليات احتيال تحاول فصلك عن أموالك أو تسجيلك للحصول على خدمات غير مرغوب فيها، بغض النظر عما تقوله المكالمات هناك شيء واحد مؤكد: إنهم بحاجة إلى التوقف.



كانت مكالمات البريد العشوائي مصدر إزعاج لسنوات حتى الآن، خاصة في الولايات المتحدة، هذا العام وحده من المتوقع أن يحصل الأمريكيون على أكثر من 52 مليار مكالمة آلية، وفقًا لـ YouMail، وهي شركة متخصصة في حظر المكالمات الآلية.

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في العام الماضي كانت لجنة الاتصالات الفيدرالية تهدف إلى حل مشكلة robocall من خلال مطالبة شركات الاتصالات اللاسلكية الكبرى بالبدء في استخدام تقنية Stir / Shaken، يتحقق Stir / Shaken من جميع المكالمات الواردة والصادرة لشركات الاتصالات اللاسلكية التي يتم توجيهها عبر شبكاتهم.من خلال التحقق من كل مكالمة، يمكن لشركات الاتصالات تقليل عدد المكالمات المزيفة أو المخادعة، لكنها توقف المكالمات الآلية في طريق واحد فقط - إنها ليست وسيلة لتحقيق غاية، لا يزال بإمكانك تلقي مكالمات غير مرغوب فيها لرحلات مجانية أو إخطارات مزيفة بأن سداد قرض الطالب الخاص بك متأخر.وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية ، هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل المكالمات الآلية:لا ترد على المكالمات الواردة من أرقام محظورة أو غير معروفة.لا ترد على مكالمات من أرقام لا تعرفها.لا تفترض أن المكالمة الواردة هي بالفعل من رقم محلي لمجرد أنها تبدو كذلك.لا ترد على أي أسئلة يمكن الإجابة عليها بـ "نعم".إذا اتصل بك شخص ما وادعى أنه يعمل مع شركة معينة، فقم بإنهاء المكالمة واتصل بالشركة بنفسك، استخدم موقع الشركة للعثور على رقم رسمي.إذا قمت بالرد على مكالمة وسمعت تسجيلاً مثل، "مرحبًا، هل يمكنك سماعي؟" فقط أغلق المكالمة.الأمر نفسه ينطبق على مكالمة حيث يُطلب منك الضغط على رقم قبل الاتصال بممثل.عندما ترد على مكالمة وتتفاعل مع موجه الصوت أو بالضغط على رقم، فإنه يتيح لمرسلي البريد العشوائي معرفة أن رقمك حقيقي، يمكنهم بعد ذلك بيع رقمك لشركة أخرى أو البدء في استهداف رقمك بشكل متكرر.عندما تم إطلاقها لأول مرة، يمكن القول إن ميزة شاشة الاتصال من جوجل تتعارض مع نصيحة لجنة الاتصالات الفيدرالية من خلال الرد والتفاعل مع robocall نيابة عنك، ومع ذلك أضافت Google ميزات جديدة إلى Call Screen لتشكيلة هواتف Pixel.يمكن للميزة اكتشاف المكالمات الآلية والمكالمات غير المرغوب فيها، وحظرها قبل أن تصل إلى هاتفك.سيتفاعل مساعد Google مع المتصل، وإذا قرر أن المكالمة شرعية فسيوجهها إلى هاتفك.