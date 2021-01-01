تطرح أبل نسخة رخيصة من جهاز Apple TV

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تخطط شركة آبل لإطلاق جهاز Apple TV جديد بسعر معقول مقارنة بمنافسيها، حيث من المتوقع إطلاق Apple TV الجديد في وقت لاحق من هذا العام، ووفقًا للمحلل الشهير Ming Chi Kuo ، فإن إستراتيجية Apple الصارمة لدمج الأجهزة والمحتوى والخدمة وسط الركود ستساعد في سد الفجوة مع منافسيها.



وحاليًا، تبيع الشركة ثلاثة طرازات من Apple TV، ويأتي تلفزيون آبل 4K بسعة 32 جيجابايت و64 جيجابايت ويباع بسعر 179 دولارًا و199 دولارًا على التوالي، وفقًا لتقرير في The Verge، وبصرف النظر عن تشكيلة Nvidia's Shield ، لا يوجد جهاز فك التشفير لديه نفس الدعم لمجموعة واسعة من معايير وتنسيقات المسرح المنزلي مثل Apple TV 4K.



وفي حين أن جهاز Apple TV HD الأكثر ملاءمة للميزانية يشترك في نفس معالجة EDID ، إلا أنه يفتقر إلى جميع الميزات الأخرى التي تجعل من Apple 4K أمرًا لا بد منه لعشاق المسرح المنزلي، وفقًا للتقرير.