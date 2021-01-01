تفاصيل..تجريم مقترح جديد لمطاردة AirTag بأوهايو..

قدم مجموعة من المشرعين من الحزبين فى ولاية أوهايو مشروع قانون لتجريم مطاردة AirTag إذا أقره المجلس التشريعي للولاية HB672 والذى من شأنه منع أى شخص من تثبيت جهاز أو تطبيق تتبع عن عمد على ممتلكات شخص آخر دون موافقة الشخص الآخر، وفقا لتقرير engadged.
وقرر المشرعون فى ولاية أوهايو معالجة المشكلة المتزايدة للمطاردة بعد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات.
وفى فبراير، وجدت المحطة الإخبارية ثغرة فى قانون الولاية تسمح لمن ليس لديهم سجل سابق في المطاردة أو العنف المنزلي بتعقب شخص ما دون عقوبة محتملة وفقًا لتحقيق أجرته، وسنت أقل من عشرين ولاية قوانين ضد التتبع الإلكترونى وكانت أوهايو من بين المجموعة التي لم تقم بصياغة تشريعات محددة ضد السلوك.
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