تفاصيل..تجريم مقترح جديد لمطاردة AirTag بأوهايو..



AirTag AirTag

قدم مجموعة من المشرعين من الحزبين فى ولاية أوهايو مشروع قانون لتجريم مطاردة AirTag إذا أقره المجلس التشريعي للولاية HB672 والذى من شأنه منع أى شخص من تثبيت جهاز أو تطبيق تتبع عن عمد على ممتلكات شخص آخر دون موافقة الشخص الآخر، وفقا لتقرير engadged.



وقرر المشرعون فى ولاية أوهايو معالجة المشكلة المتزايدة للمطاردة بعد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات.



وفى فبراير، وجدت المحطة الإخبارية ثغرة فى قانون الولاية تسمح لمن ليس لديهم سجل سابق في المطاردة أو العنف المنزلي بتعقب شخص ما دون عقوبة محتملة وفقًا لتحقيق أجرته، وسنت أقل من عشرين ولاية قوانين ضد التتبع الإلكترونى وكانت أوهايو من بين المجموعة التي لم تقم بصياغة تشريعات محددة ضد السلوك.

قد يعجبك أيضا...

وفي فبراير، قالت شركة آبل إنها ستفعل تنفيذ ميزات أمان إضافية لمنع مطاردة AirTag، وفى وقت لاحق من العام تخطط الشركة لإضافة ميزة البحث عن الدقة التى ستسمح لمن لديهم أجهزة iPhone 11 و12 و13 من السلسلة أن يجدوا طريقهم إلى AirTag غير معروف.وستعرض الأداة الاتجاه والمسافة إلى علامة AirTag غير المرغوب فيها، وقالت شركة آبل إنها ستحدّث أيضًا تنبيهات التتبع غير المرغوب فيها لإعلام الأشخاص بالمطاردين المحتملين في وقت سابق.وقالت الشركة "تم تصميم AirTag لمساعدة الأشخاص فى تحديد موقع ممتلكاتهم الشخصية، وليس لتتبع الأشخاص أو ممتلكات شخص آخر، ونحن ندين بأقوى العبارات أى استخدام ضار لمنتجاتنا، ونقوم بتقديم تجربة رائعة ولكن أيضًا مع مراعاة السلامة والخصوصية عبر فرق أجهزة Apple وبرامجها وخدماتها.