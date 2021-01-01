

رولز رويس رولز رويس

كشفت رولز رويس عن تحديثات سيارتها الرئيسية فانتوم شملت إضافة ميزات جديدة للسيارة.



من الصعب ملاحظة التعديلات إذا لم تكن تعرف فانتوم السابقة، وسبب ذلك أن الشركة أرادت الحفاظ على التصميم الخالد للسيارة حسب رولز رويس. وأبرز إضافة للتصميم الخارجي هي حصول فانتوم على شبك مضيئ ومصابيح محدثة بالليزر، وحصلت أيضاً على تصاميم جديدة للجنوط مستوحاة من أسلوب 1920.



تحصل السيارة على ميزة رولز رويس Connected الجديدة والتي تسمح للمالكين بإرسال عنوان وجهة من الهاتف الذكي إلى السيارة من خلال تطبيق رولز رويس Whispers الخاص بها –والذي يضمن منصة تواصل اجتماعي مغلقة-، واكمال الرحلة من نظام ملاحة السيارة بعد ذلك.

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لا تزال السيارة مزودة بمحرك 6.75 لتر V12 ينتج 563 حصان و900 نيوتن-متر. ولكن الجيل التالي من السيارة سيحصل على محركات كهربائية، ولكن ليس قبل وصول سيارة رولز رويس سبيكتر، والتي ستصل في عام 2024.