تكشف لينك آند كو عن Extreme 05 الاختبارية



Extreme 05 Extreme 05

كشفت لينك آند كو عن سيارتها الاختبارية Extreme 05 المصممة بمساعدة شركة الأزياء الصينية inxxstreet والتي تستند إلى سيارة الشركة 05.



تحمل السيارة الاختبارية تصميم رياضي هجومي وزوائد آيروديناميكية عديدة، يمتد التصميم الجريئ حول السيارة وأسفل العجلات وتحمل Extreme 05 أقواس عجلات بارزة وحادة، وحصلت السيارة حتى على جنوط مستوحاة من السباقات. وفي الخلف تحمل السيارة جناح رياضي وصدام جريئ، ومخارج عام رباعية متطرفة.



بما أن السيارة ما تزال في العالم الرقمي فإن لدى Extreme 05 فرصة لحمل محركات رياضية في حال أنتجتها الشركة، ولكن لينك آند كو لم تؤكد خطط إنتاجها بعد.