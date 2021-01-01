تكشف هيونداي عن موعد اطلاق مركبات الروبوتاكسي الآلية ذاتية القيادة



مركبات الروبوتاكسي مركبات الروبوتاكسي

أطلقت شركة هيونداي موتور اليوم حملة بيان عالمية بعنوان ‘Innovation Begins from Very Human Things’، لمشاركة رؤيتها لمركبات الروبوتاكسي الآلية ذاتية القيادة.



وستعمل موشنال، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا القيادة بدون سائق، في الشراكة مع خدمات تطبيقات استدعاء الركوب لنشر المركبات المستقلة من المستوى 4 عبر المدن الرئيسية في الولايات المتحدة ابتداءً من عام 2023.



وقد لاقت سيارة روبوتاكسي الكهربائية بالكامل المبنية على IONIQ 5 هنا ولاحقا يشار إليه باسم روبوتاكسي ايونك IONIQ 5 والتي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض IAA Mobility عام 2021 استحسانًا كبيرًا، كونها مركبة مستقلة من المستوى 4 SAE يمكنها العمل بأمان بدون سائق لجعل الروبوتاكسي حقيقة واقعة.

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دخلت هيونداي Hyundai في شراكة مع موشنال Motional لتزويد ايونك IONIQ 5 الحائزة على الجائزة بمجموعة من الأجهزة والبرامج لتوفير تشغيل آمن ومضمون بدون سائق.وتتوافق رؤية هيونداي للتكنولوجيا وتجربة العملاء مع دافع الروبوتاكسي IONIQ 5 في “حل للتنقل إنساني من الداخل – وليس فقط بدون سائق بشري”.تماشيًا مع رؤية علامة هيونداي التجارية المتمثلة في “التقدم من أجل الإنسانية”، فإن هدف الشركة من الروبوتاكسي هو أن تكون مستقلة تمامًا مع الاحتفاظ بلمسة إنسانية. تم تصوير هذه الرواية من خلال مقطعي فيديو للحملة التي تم إطلاقها مؤخرًا.ويؤكد مقطعا الفيديو للحملة على الصفات الإنسانية لمحور الروبوت، ويوضحان كيفية تبني سلوكيات القيادة الآمنة والعناية بالركاب.و تؤكد الحلقة الأولى على أفعال الروبوتات التي تشبه تلك التي يقوم بها السائق الحريص والمراعي، وتركز الحلقة الثانية على سيارة الأجرة الآلية التي تعتني بالركاب من المراهقين إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.وتخطط هيونداي Hyundai و موشنال Motional لبدء نقل الركاب العموميين في روبوتاكسي ايونك IONIQ 5 في عام 2023، بدءًا من لاس فيجاس ثم التوسع إلى المدن الكبرى في الولايات المتحدة وعالمياً.