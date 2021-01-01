

مياه ردياتير مياه ردياتير

معلومات لا تعرفها عن مياه ردياتير السيارة:



مياه التبريد مسو?ولة عن تنظيم درجة الحرارة فتكتسب درجة الحرارة العالية وتفقدها بسرعة.



المياه العادية بتسبب ا?ضرار كبيرة للعربية، لا?ن ا?ملاح المياه بتتفاعل مع الحديد وبتكون رواسب وصدا? يؤدي لتا?كل الردياتير.

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لون مياه التبريد دوره الوحيد في الكشف عن مكان التسريب في المحرك ا?و الردياتير فقط، وكل علامة تجارية ليها لون خاص بيها.كل عربية وليها مواصفة مياه تبريد خاصة، والخلط بين نوعين بيو?دي لا?ضرار جسيمة في نظام التبريد.وهناك بعض النصائح للحفاظ على الردياتيرافحص دليل مستخدم العربية عشان تعرف المواصفة الخاصة بالعربية.تابع مستوى مياه التبريد بشكل دوري.اتا?كد من ا?غلاق غطاء الردياتير عشان ده ممكن يسبب في دخول الهواء داخل نظام التبريد واللي بيو?دي لنقص المياه.اتا?كد ا?ن مروحة الردياتير الموجودة في مقدمة العربية شغالة بكفاءة وفاعلية.زود مياه التبريد الصبح ا?و قبل تشغيل الموتور، ا?و تزوده مع سخونة المحرك ا?ثناء تشغيله للحفاظ على ا?جزاء المحرك.نظف الردياتير من ا?ي ا?وساخ ا?و ترسبات بطريقة سليمة عشان يحافظ على ا?داء المحرك ودورة التبريد.