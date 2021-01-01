الشكوك حول صحه بوتين خلال ظهور ه الاخير



بوتين بوتين



مازالت صحة فلاديمير بوتين داخل ساحة الجدال، وذلك بعد أن ألقى الرئيس الروسي خطابًا يبدو خلاله بأنه غير مستريح، حيث أشار الكثيرون إلى أن وجهه يبدو منتفخًا أكثر من قبل.



بعد رؤية صور الزعيم الروسي ، قال أحد المعلقين إن رأسه بدا منتفخًا بشدة، وجاء ذلك بعد ظهور بوتين في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وردًا على مقطع الفيديوالمتداول لـ "بوتين"، قال أحد المعلقين: "وجهه ورأسه منتفخان للغاية ، وخاصة وجنتيه وحول مؤخرة رأسه، وهذا دليل على صحة سيئة".

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كما توالت التعليقات:"من الواضح أنه هو ، لكن مظهره غريب للغاية"، وقال آخر:" إما أن ثيابه ضيقة جدا حول عنقه ، وإما يجلس في حالة صحية غريبة".ووسط التكهنات الكثيرة حول مرض "بوتين"، صرحت علاقات وثيقة مع الكرملين بأن بوتين مريض بشدة ويعاني من سرطان الدم.في التسجيل الذي حصلت عليه مجلة New Lines الأمريكية ، والذي قيل أنه من منتصف مارس ، ناقش الأوليغارش الذي لم يذكر اسمه صحة بوتين.وسُمع أيضًا أنه يقول "نأمل جميعًا وفاة بوتين" ، مضيفًا: "لقد دمر الاقتصاد الروسي والاقتصاد الأوكراني والعديد من الاقتصادات الأخرى - ودمرهم تمامًا".ذكرت مجلة New Lines أيضًا أن ضباطًا في وكالة الأمن الروسية الرئيسية ، جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ، تلقوا أوامر بعدم التكهن بشأن صحة بوتين.وبحسب ما ورد تم إرسال مذكرة تأمر الناس بتجاهل التكهنات بأن الرئيس لم يبق سوى أشهر للعيش.