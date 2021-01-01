تقدم نيسان أول زيادة سعرية على صني 2023 في السوق المصري



صني 2023 صني 2023

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان نيسان مصر عن تقديم أول زيادة سعرية (10 آلاف جنيه) على موديل 2023 من سيارتها صني في السوق المحلي، حيث ذكر الوكيل أسعار هذا الموديل بعد الزيادة كالتالي:



نيسان صني 2023:



- فئة أولى بناقل يدوي من 228 ألف و500 جنيه إلى 238 ألف و500 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

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- فئة أولى بناقل أوتوماتيكي من 249 ألف و500 جنيه إلى 259 ألف و500 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة ثانية بناقل أوتوماتيكي من 263 إلى 273 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة ثالثة بناقل أوتوماتيكي من 274 إلى 284 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية، وبسرعة قصوى 178 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.