طالبة أزهرية منعتها مشرفة المدينة الجامعية من حضور جنازة والدها



المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر



شهدت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر ، واقعة منع إحدى الطالبات من حضور جنازة والدها - على حد وصف الطالبة - بالرغم من تقديم ما يفيد وفاة والدها.



وسلط موقع صدى البلد، الضوء على الواقعة بتفاصيلها التي روتها الطالبة صاحبة المشكلة .



قالت رزان طنطاوي، الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية قسم الجغرافيا جامعة الأزهر، أن شقيقتها بلغتها يوم الأربعاء الماضي الساعة العاشرة والنصف ليلا، بخبر وفاة والدها.

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وأضافت رزان طنطاوي، أن مشرفة المدينة لم توافق على خروجها لحضور مراسم الدفن والعزاء لوالدها وهي من محافظة البحيرة ، وأصرت المشرفة على تقديم ما يفيد بحالة الوفاة ورقيا ، وهو الأمر الذي تم تقديمه بالفعل من خلال تصريح الدفن المستخرج من المستشفى الذي توفي فيها والد الطالبة، إلا أن المشرفة رفضت خروج الطالبة بعد ما تم تقديمه.وتابعت الطالبة : كنت في حالة انهيار تام بسبب ما تعرضت له ، فوفاة والدي لم تفعل شئ مع المشرفة ولم تتعاون معها في أزمتها بل أصرت على منعها من الخروج إلا في تمام الساعة الخامسة صباحا ، وكان أهلها في انتظارها خارج المدينة.وعبرت رزان طنطاوي ، عن غضبها لما رأته من مشرفة المدينة ، والتي أكدت أن ما حدث هو محض كذب منها وأن والدها توفي في الساعة الثانية فجرا ولذلك جعلتها تنتظر حتى الصباح للسماح لها بالخروج.وأكدت الطالبة ، أنه لا توجد أي مشكلات لها في المدينة ولا تواجه مشكلة مع أشخاص ، وأنها تريد فقط من إدارة الجامعة أن تراعي حالات الطالبات وتلتمس لهن الأعذار في حالات الطوارئ مثل هذه الحالة ولا يتم التعامل بهذه الطريقة من المشرفات.