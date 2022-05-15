باستثمارات 2.4 مليار دولار..بدء التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من توسعات « ميدور»



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالأسكندرية.



وأجرى المهندس طارق الملا جولة بمشروعات المرحلة الثانية التي تم إطلاق تشغيلها، حيث تفقد المستودعات الاربع الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة اجمالية 400 الف برميل خام و290 الف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات، كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميجاوات، إضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة 1.4 مليون متر مكعب غاز يوميا لإمداد شركة ميدور للكهرباء "ميداليك" لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور حيث نفذت شركة جاسكو اعمال تركيبات المحطة.



وأوضح المهندس طارق الملا، أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، يأتي ضمن الاستراتيجية الطموح التي تبنتها الوزارة منذ عام 2016 لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محليا من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانيات مصافي تكرير البترول وإضافة توسعات جديدة اليها.

قد يعجبك أيضا...

وتشمل هذه المشروعات الي جوار توسعات ميدور كل من مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومجمعي انتاج البنزين عالي الاوكتين بالإسكندرية وأسيوط والتي تم تشغيلها بالكامل وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أنه جار حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبري وفي مقدمتها مجمعي السولار بأسيوط والسويس بهدف استكمال منظومة التطوير الفترة المقبلة.ولفت "الملا" إلى أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلي باحتياجاته، حيث أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية المصفاة بنحو 60% لتصل إلي 160 الف برميل يوميا.وأكد الملا أهمية دفع العمل بالتوسعات لإنجاز كافة المراحل والانتهاء من المشروع الذي يمثل العمل به تحديا في ظل تشغيل المصفاة القائمة بوحداتها الإنتاجية الحالية، مشددًا على أهمية التنفيذ وفق أعلى ضوابط السلامة للأفراد والمعدات.وتابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع للاطمئنان علي سير العمل في المراحل المتبقية بواسطة الشركات المصرية انبي وبتروجت التي تشارك في التنفيذ الي جوار شركة تكنيب العالمية.واستعرض الكيميائي جمال القرعيش رئيس شركة ميدور خلال الجولة، الأعمال الجارية للانتهاء من المشروع الجديد، موضحا أن نسبة تقدم الأعمال بلغت حتي الآن حوالي 87%، فضلا عن إعادة تأهيل الوحدات الأصلية بالمصفاة ودعم كفاءتها التشغيلية بطاقتها القصوي للمساهمة في إمداد السوق المحلي بالمنتجات البترولية.رافق الوزير خلال جولته بمشروع توسعات ميدور كل من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد سمير مدير عام المشروعات بالوزارة، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو.بدء التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من توسعات « ميدور» باستثمارات 2.4 مليار دولار