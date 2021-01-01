لو جابلك ورد اعرفى الرسالة الخفية وراء لونه..لكل لون معنى ومغنى..



ورد ورد

لألوان الورود دلالات مختلفة في علم النفس كل لون من ألوانها يشير إلى مجموعة من المشاعر التي تختلف من شخص لآخر لذلك نجد أن الكثيرين يعبرون عن مشاعرهم من خلال إهداء ألوان وأنواع معينة من الورود لذا نتناول خلال هذا التقرير مع عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوك دلالة ألوان الورود من حيث ما ترمز إليه وتفسيرها من منظور علم النفس والرسالة الخفية التي قد تحملها.



اللون الأزرق

اللون الأزرق في الورد يرمز إلى الصداقة أحيانًا لأنه يعبر عن الوفاء والاخلاص وصفاء القلب، وهو يعبر اللون الأزرق عن الحب بين الآباء والأبناء لأنه رمز الحنان، لكن هذا يتوقف على حسب درجة هذا اللون، لأن اللون الأزرق الغامق مثلًا يرمز إلى التعبير عن الذكريات الأليمة.



اللون الأصفر

يرمز اللون الأصفر في الورود إلى الغيرة وحب التملك ومن منظور علم النفس يدل على الفرح والأمل في بدايات جديدة ويعبر بشكل عام عن البهجة لذلك هو أحد الالوان التي تمنح الطاقة الايجابية والفكر المتزن.

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اللون الأحمراللون الأحمر في الورود هو أكثر الألوان التي ترمز للحب والرومانسية، لذلك فإن الورد الأحمر هو أكثر ما يتم إهدائه بين المحبين والأزواج في عيد الحب وعيد الزواج وغيرها من المناسبات الرومانسية. ويختلف ما يرمز اليه اللون الأحمر باختلاف درجاته فاللون الأحمر الأرجواني مثلًا يرمز إلى الخديعة في الحب، واللون الأحمر الداكن: يرمز إلى الرغبة والجنون في الحب. ومن جانب علم النفس فإن اللون الأحمر يرمز إلى العمق والقوة والرومانسية معا لذا فإنه يعبر عن العواطف الدافئة ويتم ربطه بالحب والهدوء والراحة، وهو مصنف أيضًا على أنه من الألوان القوية والغاضبة فهو يعطي إحساس بالقوة والإثارة.اللون الأرجوانييرمز اللون الأرجواني في الورود إلى الإعجاب والحب هو من الألوان التي تحفز في النفس على الكرامة والاعتزاز والإنجاز والنجاح كما إنه رمز للغموض، ومن الجانب النفسي يرمز هذا اللون إلى بيان عمق المشاعر وإلى التحفظ العاطفي، ويعبر في بعض الأحيان عن الألم والحزن.اللون الوردييعبر اللون الوردي عن الحب الهادئ وهو لون رومانسي يعتقد في علم النفس أن له مفعول مهدئ، لذا يتم استخدامه لتهدئة بعض المرضي النفسيين الثائرين، ويستخدم في علاجات تتعلق بفرط التفكير والعصبية.اللون البرتقاليالورد البرتقالي يعبر عن الحب بشغف وتسرع واندفاع، ويرمز اللون البرتقالي إلى إيقاظ الأحاسيس في النفس، لذا يتم استخدام الورود البرتقالية عند الرغبة في إثارة مشاعر وأحاسيس الشخص الآخر، كما أنه لون يجذب الانتباه لذا يستخدم في الإعلانات وعلامات المرور..اللون الأبيضترمز الورود البيضاء إلى الصداقة والمشاعر النقية والبريئة، ومن جانب علم النفس فإن اللون الأبيض يرمز إلى النقاء والجمال، ويشير إلى أن الشخص متواضع ومهذب، وأن المشاعر التي يريد أن يعبر عنها مشاعر طاهرة يغلب عليها طابع النقاء والبراءة