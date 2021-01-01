

فطام الطفل فطام الطفل

طريقة فطام الطفل عن الرضاعة



بعد الحمل والولادة الطبيعية وما يصاحبها من متاعب ومصاعب تمر بها الأم و الطفل تاتي مرحله الفطام للطفل من الرضاعة الطبيعية وهي من المراحل الصعبه للطفل وكذلك خاصه مع الطفل الاول بتعرف تعلق الأم به و عدم تحمل بكاء فالرضاعة لا تقتصر علي التغذية فحسب بل هي علاقة خاصة و تجربه عاطفية تجمع بين الأم والطفل ولذلك يجب عدم فطام الطفل قبل ان يبلغ السنة ونصف او سنتين لكي يحصل جسمه على ما يحتاجه من العناصر الغذائية والاجسام المضاده من حليب الام وحتى لا تتاثر نفسيته نتيجة الفطام سنتناول أفضل طريقه لفطام الطفل دون ان يتعرض لاى من هذه مشاكل فطام الطفل



تبدأ طرق فطام الطفل الرضيع عن الرضاعة الصناعية

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قللي لي عدد مرات الرضاعة الطبيعية للطفل خلال اليوم و تقليل الوقت الكلي المخصص للرضاعة و الفطام فاذا كانت عشر دقائق اجعليها خمسة حتى لو لم يشبع الطفل واذا شعر الطفل بالجوع و أطعمة ماكولات أخرى بدلا من لبن ثدي الأم مثل خضار مسلوق او محروس االنهاية المسلوق او الحليب الصناعياحضري الالعاب و الهدايا لتشتيت انتباه الطفل عن الرضاعة كلما اراد رضاعة اعطيه الألعابعدم التوقف عن الرضاعة بالشكل المفاجئيمكنك التنويع في اطعمه الطفل او على شكل الطبق محببا له مثل ترتيب الطعام بشكل كرتوني اوب رسمه بسيطه لتشجيع الطفل على تناول الطعام ونسيان الرضاعة الطبيعية لبعض الوقت و تسهيل الفطاملا تبتعدي عن الطفل كثيرا خلال فتره الفطام و ضمي بين الحين و الاخر و اشعري بحنانك حتى لا يفتقدك و يفتقد ذلك الشعور بطرق الرضاعة الطبيعية و يجب ان تتفرج لرعايته خلال أسبوع الفطام حتى لا يشعر الطفل بالاهماللا تفطمي طفلك في الصيف كي لا يصاب بالنزلات المعوية و يجب ان تكون صحه الطفل جيدة ولا يعاني من اي امراض قبل البدء في الفطامارضعي طفلك رضعة ليلية قبل النوم اذا انه يمكن ان يستغني عن رضعات اخرى خلال اليوم بعد الرضاعة ما قبل النوم لانها تهدئه و تساعده على نوم عميق أثناء نومه لذا على الام ان تتوقف عن الرضاعة بالتدريج و قد تجد صعوبة في ذلك و يمكن التغلب على الامر بتغيير عادات الطفل وقت النوم مثل منحه حمام دافئ أو المشي به او الغناء له لمساعدته على الاستغراق في النومعدم ارتداء الأم ملابس مفتوحة من الصدر خلال مرحله الفطام لمساعده الطفل على نسيان الرضاعة و للفطام بسرعةقبل اتمام طفلك عامين قللى من الرضاعة الطبيعية تدريجياً الى مرتين يوميا لمده اسبوع ثم مره يوميا لمدة ثلاثه اسابيع ثم يوم بعد يوم ثم اقف في الرضاعة في النهايةالوقت المناسب للفطاملا يكون الفطام للطفل الرضيع امر شاق فهو يحتاج فقط الى اختيار الوقت المناسب و معرفة خطوات تحويل الطفل الى زجاجة او الكوب افضل طريقه لبدء الفطام قليل مدة و عدد الجرعات التي ترضعين فيها طفلك كل يوم تدريجيا و على مدار اسابيع او شهور وذلك بالتدريج بنقص ادرار الحليب و منع الاحتقان و قد يكون من الاسهل تفويت جلسة الرضاعة الطبيعية في منتصف النهار بعد تناول الاغذيه الصلبة قد يصبح طفلك مهتم بنشاط ويستغني عن جلسه الرضاعة تلك تلقائيا بمجرد تفويت رضعه واحده يمكنك العمل على تخفيض واحده اخرى قد يكون رفض الرضاعة الطبيعية عندما يريد طفلك هذا الى زياده تركيز طفلك على النشاط اذا اراد طفلك رضاعه فعليك ارضاعه ثم استمر في العمل لصرف انتباه عن رغبته في الرضاعه في تقديم الأكل الجديد له و الانشطة ومصادر الطمأنينه مثله لعبه على شكل حيوان مفضل له و هكذا يمكنك فطام الطفل عن الرضاعة الطبيعيةفطام الطفل عن الرضاعة الطبيعيةو يوجد سؤال هل للفطام ( عملية فطام الطفل ) في فصل الصيف ام في فصل الشتاء أصعب في قدام الأطفالالأم ترغب في مرور مرحله الفطام بامان دون ان تعاني الأم او طفلها من اى مشاكل اثناء او بعد فطام لذلك تخش بعض الامهات من فطام الطفل في فصل الصيف خوفا من ان يصاب بمشاكل معوية او مشاكل صحيه فطام الطفل في في الصيف لا يسبب له مشاكل صحية كما يعتقد البعض لكن يفضل فطامه في الشتاء لان احتياج الطفل للسوائل يكون اقل عكس الصيف الذي يزداد فيه تعرق الطفل بدرجة كبيرة خاصه لصغر مساحه سطح جسمه و ذلك يكون بحاجه الى كمية أكبر لتعويض في سوائل كثيره و بالتالي يبدأ الطفل في شرب الكثير من حليب الأمطريقة للفطام و تغذية الطفلالطفل في تناول الغذاء التدريجي بعد الفطام من الأمهات يجب ان تتبعي طريقه فطام الطفل الصحيحه حتى تتفادى حدوث اى مشكلات نفسيه او جسمانيه لطفلك بعد ذلك و احرصي من الفطام فجاه هو من اسوا التجارب التي يمر بها الطفل في السنه الصغير وصفيه بشكل كبير حتى عندما يكبرالمدة المطلوبة لفطام الطفل الرضيعقد يستغرق الفطام ايام او اسابيع ان او شهور او حتى بعد الفطام طفل عن الرضاعه الطبيعيه نهارا بنجاح فقد تستمرين في الرضاعه الطبيعيه في الصباح وقبل النوم للحفاظ على الشعور بالقرب الرضاعه الطبيعيه تشرب حميمه و قد تنتابك مشاعر مختلطه و صعبة بشان التخلي عنها و لكن من خلال اتخاذ اسلوب تدريجي للفطام إعطاء للطفل الرضيع الكثير من الحب و العطف يمكنك مساعده طفلك على انتقال الطفل الي المرحلة السلسة و هي الفطام و الشرب من الزجاجة او كوب و هي أحسن خطوات فطام متبعةطرق فطام الطفل عن الرضاعة الطبيعيةالرضاعه الطبيعيه هي الاختيار الافضل للطفل الرضيع من اليوم الاول حتى اتمامه ستة اشهر للفطامللفطام يجب تقليل عدد الرضعات و استبدالها بالماء حتى تصبح رضع واحده لينا لمده اسبوع ثم تتوقف الام عن الرضاعة تماماً و تعد هذة الطريقة الأنسب بالنسبة الي الأم في الفطام