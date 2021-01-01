طريقه عمل السمك السنجارى



السمك السنجارى السمك السنجارى

مقادير السمك السنجاري



كيلو سمك بلطي



ثمرة طماطم

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ثلاث فصـوص ثوم مفرومجزر مبشوركرفسملعـقة كزبـرةملعقتان ليمونقرن فلـفل حار او باردملعقة ملح صغيرهملعقة فلفل أسود صغيرهملعقتان زيت نباتيبصلة واحدةملعقة صغيره شطةطريقة عمل السمك السنجاري البلطينخلط الثوم والفلفل والشطة والكرفس و الملح مع البصلنحضر طاسة نضع بها زيت ونضعهم علي النارونقلبهم حتي الذبول مع إضافة عصير ليموننقطع الخضروات ونرصهم في صينية الفرن مدهونه زيـتونتبلهم ثم نضع عليهم السمك ثم ندخل الصينية الفرن مدة 30 دقيقة حتي تنضجونخرحهم ونقظمهم مع الارز او السلطات المحببه وبالهناء والشفاء