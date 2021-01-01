طريقه عمل السمك السنجارى

السمك السنجارى
مقادير السمك السنجاري
كيلو سمك بلطي
ثمرة طماطم
ثلاث فصـوص ثوم مفروم
جزر مبشور
كرفس
ملعـقة كزبـرة
ملعقتان ليمون
قرن فلـفل حار او بارد
ملعقة ملح صغيره
ملعقة فلفل أسود صغيره
ملعقتان زيت نباتي
بصلة واحدة
ملعقة صغيره شطة
طريقة عمل السمك السنجاري البلطي
نخلط الثوم والفلفل والشطة والكرفس و الملح مع البصل
نحضر طاسة نضع بها زيت ونضعهم علي النار
ونقلبهم حتي الذبول مع إضافة عصير ليمون
نقطع الخضروات ونرصهم في صينية الفرن مدهونه زيـت
ونتبلهم ثم نضع عليهم السمك ثم ندخل الصينية الفرن مدة 30 دقيقة حتي تنضج
ونخرحهم ونقظمهم مع الارز او السلطات المحببه وبالهناء والشفاء
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