لمحاربة حب الشباب ..أضف هذه المادة الغذائية إلى نظامك

وجد علماء أن تناول الأسماك الدهنية المليئة بالأوميغا 3 يمكن أن يساعد في في منع ظهور حب الشباب، وجعل البشرة أكثر نقاء.
ويعتقد الخبراء أن السلمون والماكريل والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الحمص والعدس يمكن أن تضمن بشرة صافية وخالية من الحبوب والمشاكل الجلدية الناتجة عن فترة المراهقة.
وخلص فريق بحث ألماني مكون من عدة أطباء جلدية إلى هذه النتيجة بعد فحص الأنظمة الغذائية لـ100 شخص فوق سن 12 عاما يعانون من حب الشباب ومستويات علامات غذائية معينة لديهم، ووجدوا أن 94 مريضا لديهم أحماض أوميغا 3 الدهنية أقل من المستويات الموصى بها.
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