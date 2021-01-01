مستريح جديد بأسوان نصب على المواطنين



مستريح جديد بأسوان مستريح جديد بأسوان

هرب مستريح جديد يدعى وليد السايح بمنطقة الشيخ علي التابعة لمركز إدفو، بحوزته مبالغ مالية كبيرة، متخصص في شراء المواشي من المواطنين.



مستريح جديد

وقال شهود عيان لـ القاهرة 24، إن مستريحا جديدا هرب وبحوزته مبالغ مالية جمعها من المواطنين، وبعد عدة أيام من عمله مستريح مواشي داخل منطقة الشيخ استولى على ملايين الجنيهات من المواطنين، وفرّ هاربًا، وذلك تزامنًا مع هروب ظاهرة المستريحين التي شهدتها المحافظة.



ومساء اليوم، شهدت مدينة البصيلية مركز إدفو بمحافظة أسوان، إصابة 7 أشخاص إثر تبادل إطلاق النيران بين الأهالي وبعضهم، وذلك لاختلافهم على ممتلكات مصطفى البنك الملقب بـ مستريح المواشي.

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وحسب شهود عيان لـ القاهرة 24 حاول الأهالي الاستيلاء على ممتلكات مصطفى البنك الملقب بـ مستريح المواشي، ولكن نشب بينهم خلاف أسفر عن وجود إصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا عن إصابة 7 أشخاص إثر تبادل إطلاق النيران بين الأهالي، وذلك لاختلافهم على ممتلكات مصطفى البنك الملقب بـ مستريح المواشي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السباعية، وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.كما هاجم ملثمون مساء اليوم، أحواش أهالي قرية وادي الصعايدة بمركز ادفو بمحافظة أسوان وسط أعمال نهب، إضافة إلى الاعتداء على المواطنين.