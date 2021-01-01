مستريح جديد بأسوان نصب على المواطنين

هرب مستريح جديد يدعى وليد السايح بمنطقة الشيخ علي التابعة لمركز إدفو، بحوزته مبالغ مالية كبيرة، متخصص في شراء المواشي من المواطنين.
مستريح جديد
وقال شهود عيان لـ القاهرة 24، إن مستريحا جديدا هرب وبحوزته مبالغ مالية جمعها من المواطنين، وبعد عدة أيام من عمله مستريح مواشي داخل منطقة الشيخ استولى على ملايين الجنيهات من المواطنين، وفرّ هاربًا، وذلك تزامنًا مع هروب ظاهرة المستريحين التي شهدتها المحافظة.
ومساء اليوم، شهدت مدينة البصيلية مركز إدفو بمحافظة أسوان، إصابة 7 أشخاص إثر تبادل إطلاق النيران بين الأهالي وبعضهم، وذلك لاختلافهم على ممتلكات مصطفى البنك الملقب بـ مستريح المواشي.
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