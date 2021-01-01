مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد 2023



المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد



أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي القادم 2022 / 2023



وتمثلت تفاصيل مصروفات المرحلة الابتدائية فيما يلي:



PYP 2 الصف الأول رياض أطفال 20500 LE - و تسدد المصروفات بالكامل

PYP 3 الصف الثاني رياض أطفال 20500 LE - القسط الأول LE 11950 - والقسط الثاني LE 8550

PYP 4 الصف الأول الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550

PYP 5 الصف الثاني الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550

PYP 6 الصف الثالث الابتدائي 10970 LE - القسط الأول LE 6920 - والقسط الثاني LE 4050

PYP 7 الصف الرابع الابتدائي 11120 LE - القسط الأول LE 7070 - والقسط الثاني LE 4050

PYP 8 الصف الخامس الابتدائي 10700 LE - القسط الأول LE 6860 - والقسط الثانيLE 3840

وكانت قد أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، عن فتح باب التحويلات الى المدرسة من الصف الأول الابتدائي حتى الأول الثانوي ابتداء من أول مايو 2022 حتى 31 مايو 2022.

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وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد : إن جميع طلبات التحويل التي سيتم تقديمها ستكون على قوائم الانتظار لحين توافر أماكن داخل المدرسة.شروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايدأن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.يتم قبول التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط.حصول الطالب في العام الدراسي 2021 / 2022 على 95?? من مجموع الدرجات.اجتياز الطالب لاختبار القبول الذي تعقده المدرسة.الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة.txtخبير تربوي يطالب بضرورة إعادة النظر إلى جاهزية البنية التكنولوجية بمنظومة التعليمtxtوزير التعليم: نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في السنوات الماضية مشكوك فيهاخطوات التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد :ملء استمارة التقديم على موقع المدرسة‏( www.eis-zayed.com) وطباعتهاادخل على الموقع بالرقم القومي للطالب و بريد إلكتروني مفعلتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالهاالأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايدطباعة الاستمارة من موقع المدرسة والتوقيع عليها.اثبات قيد من المدرسة المحول منها معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية.طباعة اللائحة من على موقع المدرسة والتوقيع عليها.بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية يفيد بحصول الطالب على 95?? وقت التقديم.صورة شخصية للطالب.وشددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، على ضرورة الالتزام بموعد التحويلات المحدد من 1 مايو 2022 حتى 31 مايو 2022 ، حيث لن يتم استقبال أي طلبات بعد هذا الموعد.وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد : يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة في أيام 26 و 29 و 30 و 31 من شهر مايو بالمدرسة من الساعة 9 حتى الساعة 2 ظهرا.وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ان فصول KG2 لن أقبل أي تحويلات هذا العام لعدم وجود أماكن في المدرسة.وتعد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور جداول بتفاصيل مصروفات باقي المراحل الدراسية في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.