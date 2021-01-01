التعليم : علي الإعدادية وأولى ثانوي لمتابعة مراجعات منصة حصص مصر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا دعت فيه طلاب الشهادة الاعدادية 2022 ، وطلاب الصف الاول الثانوي ، للدخول على منصة حصص مصر.



وقالت وزارة التربية والتعليم لـ طلاب الشهادة الاعدادية 2022 والصف الاول الثانوي : تابعوا البث المباشر للمراجعات النهائية على حصص مصر ، من يوم الاثنين 16 مايو حتى الخميس 19 مايو.



وتأتي المراجعات النهائية المقدمة على منصة حصص مصر ، برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قد يعجبك أيضا...

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة المراجعات النهائية المقدمة على منصة حصص مصر من خلال الرابط التالي : ‏http://www.hesas.eg/كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تابع امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، حيث أدى 61 ألفاً و499 طالباً وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 442 طالباً وطالبة.ورصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ عدداً من المخالفات وتم استبعاد 7 مشاركين في الامتحانات وتحويلهم للشئون القانونية.وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عدداً من المدارس لمتابعة أعمال الامتحانات، لمتابعة أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية والتواصل أون لاين بغرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب.وتم إلغاء ندب رئيس لجنة مدرسة الشهيد ياسر فريج، وإحالته للتحقيق، نظرا لوجود مخالفات في اللجنة، وتم إسناد العمل إلى المراقب الأول، كما تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة الكوم الطويل الابتدائية، ومراقب كنترول باللجنة لواقعة غش إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية، ووجود نسخة منه على تليفونه المحمول وإحالتهما للتحقيق.كما تم استبعاد رئيس لجنة حسن مصطفى الابتدائية، واستبعاد رئيس لجنة مدرسة القرض للتعليم الأساسي، لسماحه لمديرية مدرسة بالتواجد بها لوجود مانع قانوني يمنعها من التواجد باللجنة، كما تم استبعاد مراقب أول بلجنة الشهيد عزت القاضي بشباس الشهداء بدسوق، وملاحظ لوجود مانع قانوني يمنعهما من التواجد باللجنة، وإحالتهم للشئون القانونية.