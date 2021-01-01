تعرف علي .. دعاء لراحة البال وعدم التفكير وتيسير الأمور

دعاء لراحة البال وعدم التفكير الكثير منا يصاب بالقلق وعدم راحة البال، ولم يرد نصا ولفظًا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لراحة البال وعدم التفكير، وإنما على العبد التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء فهو وحده عالم بكل شيء، وهو القادر على كل شئ وكيف لا وهو خالق الكون وخالق الإنسان وجميع الكائنات، و على المسلم أن يكون مخلصًا في الدعاء لله بأن يزيل كربه وهمه ويريح قلبه وفي السطور القادمة دعاء لراحة البال وعدم التفكير.
دعاء لراحة البال وتيسير الامور
دعاء لراحة البال وتيسير الامور اللّهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللّهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة أرحمني برحمتك اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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