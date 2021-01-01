طريقة تحضير الدجاج بالمستردة والكمون

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الدجاج بالمستردة والكمون


يعتبر الدجاج من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، والتي تقدم بالطرق المختلفة التي يمكن تحضيرها لأسرتك في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليك طريقة تحضير الدجاج بالمستردة والكمون

مقادير الدجاج بالمستردة والكمون
دجاجة كاملة
2 بصلة مفرومة
ملعقة مستردة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة بهارات
8 فصوص ثوم مفروم
1/2 كوب كزبرة مطحونة
عصير 2 ليمونة
1/2 كوب زيتون أسود مخلي
2 ملعقة زيت أو سمن
كوب ماء ساخن

خطوات تحضير الدجاج بالمستردة والكمون
قطعي الدجاج إلى 8 قطع واغسليها جيدا بالملح والليمون ثم اشطفيها وجففيها جيداً.

ثم تبلي الدجاجة بالبصل والمستردة والبهارات والملح والفلفل، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعين لتشرب التتبيلة.

سخني الزيت في طاسة كبيرة، و شوحي فيها الفراخ بالتتبيلة حتى تأخذ اللون الدهبي من التشويح.

ضيفى المياه الساخنة على الدجاجة وغطيها، ثم هدي النار عليها وأتركيها لمدة نصف ساعة.
ثم ضعي الدجاج في صينية وادخليها في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.

أخرجي الدجاج ورشي عليها الثوم المفروم وعصير الليمون والزيتون والكزبرة، وادخليها مرة أخرى الفرن لمدة 10 دقائق، ثم قدميها مع البطاطا.

المصدر: elbalad

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