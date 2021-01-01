اعرف أسباب لـ آلام القدم في الصباح



آلام القدم آلام القدم



يعانى عدد كبير من الأشخاص من آلام القدم لكن البعض يصابون بهذه المشكلة فى الصباح بشكل متكرر.. فما السبب؟.



توجد 4 أسباب وراء الإصابة بـ آلام القدم في الصباح ، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ كلينفد كلينك” .



التهاب اللفافة الأخمصية

إذا كنت تقف لفترات طويلة من الوقت أو كنت رياضيًا أو تركض كثيرا فتعد الام القدم فى الصباح أمر شائع لمن يمارسون هذه العادات وتحتوي القدم على أربطة تسمى اللفافة الأخمصية تمتد من الكعب إلى قاعدة أصابع القدمين.

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تدعم هذه الأربطة قوس القدم وتمتص الضغط أثناء المشي أو الجري ولكن عندما تلتهب هذه الأربطة أو تمزق تتصاب بحالة تسمى التهاب اللفافة الأخمصية .هذه هي الحالة الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى ألم الكعب أول شيء في الصباح وقد تشعر بضيق شديد في الكعب ويمكن أن تشعر بألم حاد بسرعة كبيرة بمجرد خروجك من السرير واتخاذ خطوات قليلة بعد النهوض من السرير.في كثير من الأحيان يختفي هذا الألم من تلقاء نفسه كلما مشيت واستيقظت تلك الأربطة، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يستمر هذا الألم طوال اليوم، وللمساعدة في تخفيف هذا الألم ولـتخفيف الام القدم يمكنك التمدد في السرير عندما تستيقظ لأول مرة قبل وضع قدميك على الأرض.يمكنك القيام بذلك عن طريق لف منشفة أو شريط مطاطي حول مقدمة القدم وسحب القدم نحوك برفق واتركه لمدة 20 ثانية ثم استرخِ وكرر نفس الأمر من 5 إلى 10 مرات قبل النهوض من السرير ويجب أن تستمر في تكرار هذا التمدد طوال اليوم.أقدام مسطحةيعاني حوالي 2 من كل 10 أشخاص من مشكلة الأقدام المسطحة والعديد من الأشخاص الذين يعانون منها لا يعانون من أي مشاكل أخرى فربما لم تطور قوسك مطلقًا، أو قد سقط قوسك كشخص بالغ ويمكن أن يحدث هذا إذا كنت تعاني من التهاب أو تمزق في وتر الساق الذي يدعم القوس.يمكن أن تؤدي القدم المسطحة إلى تفاقم حالات أخرى مثل التهاب اللفافة الأخمصية أو التهاب وتر العرقوب، لذلك من المهم أن تدعم قدميك بارتداء أحذية رياضية جيدة للجري أو استخدام ملحقات في حذائك للحصول على دعم إضافي ويمكنك تقوية أقواسك الساقطة أو قدمك المسطحة بعدد من تمارين الإطالة والتمارين مثل رفع القوس ورفع الكعب.التهاب وتر العرقوبعلى غرار التهاب اللفافة الأخمصية يحدث التهاب وتر العرقوب عندما يلتهب أو يتهيج وتر العرقوب في الجزء الخلفي من الكعب ويساعدك هذا الوتر على الجري والمشي والقفز، ولكن إذا كان وتر العرقوب لديك مفرطًا في الإجهاد أو مُفرط في استخدامه، فقد يصبح متصلبًا ويؤلمك وينتفخ.قد تشعر بوجود الام القدم في الصباح وتحديدا فى منطقة الكعب ولكن قد تشعر بألم عند ممارسة الرياضة أو صعود السلالم أو التحرك طوال اليوم وإذا تركت دون علاج فقد تشعر أنه من الصعب المشي.للمساعدة في تخفيف الألم ، يجب أن تستريح وتضع ثلج على الوتر لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة على مدار اليوم ، وتقليل التورم عن طريق رفع الساقين.إذا استمر الألم يمكن أن تلجأ للطبيب لوصف الأدوية المضادة للالتهابات المناسبة لك أو قد تحتاج إلى تجميد الحركة وهناك بعض الإجراءات الجراحية التي يمكنك إجراؤها، إذا استمر الألم ولم يستجيب للعلاج التحفظي.التهاب المفاصلإذا كنت تشعر بألم في الصباح على طول الجزء العلوي من القدم أو في الكاحل، فقد تكون مصابًا بالتهاب المفاصل و يحدث التهاب المفاصل عندما يتآكل الغضروف وتحتك المفاصل ببعضها البعض ، والعظام على العظام و يمكن أن يحدث هذا مع التآكل المنتظم مع تقدمك في العمر هشاشة العظام. يمكن أن تكون مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي ، الناجمين عن الالتهاب.