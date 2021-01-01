نصائح مهمة للحفاظ على صحة العين

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للحفاظ على صحة العين


ترتفع الحرارة في فصل الصيف يوم بعد ويوم، ويمكن حماية البشرة بالصن بلوك، ولكن العين أيضا يجب حمايتها، حيث لا تتعرض العيون للأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب ، بل تتعرض أيضًا للأتربة والتلوث والحرارة، هذا يمكن أن يجعلهم يشعرون بالحكة والألم، ويمكن أن يشوش رؤيتك.

نصائح لصحة العين في فصل الصيف
من المهم جدًا حماية العينين من موجات الحر، وخلال السطور التالية نتعرف على بعض النصائح الصيفية البسيطة التي يمكنك استخدامها هذا الصيف لحماية عينيك من موجات الحرارة، وفقا لموقع news18.

النظارات الشمسية

كما تقوم بتغطية جسمك بالملابس، من القفازات إلى القبعات، من الضروري أيضًا حماية عينيك، أثناء الخروج من منزلك، يجب عليك ارتداء زوج من النظارات الشمسية لمنع الأشعة فوق البنفسجية من دخول عينيك مباشرة.

النوم بشكل صحيح

من المهم أن تمنح عينيك راحة مناسبة بعد يوم متعب، يجب أن تنام ثماني ساعات على الأقل لتشعر بالانتعاش في اليوم التالي، فهو لا يساعد جسمك على اكتساب القوة فحسب ، بل يوفر أيضًا الاسترخاء لعينيك.

غسل العين بشكل متكرر
للحفاظ على برودة عينيك، حاولي غسلهما بشكل متكرر بالماء البارد، يمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج على العينين لإرخائهم أثناء العمل. يساعد الماء البارد في إبعاد الحرارة عن العين ويجعلها تشعر بتحسن.

تجنب وضع واقي الشمس على العين

أثناء وضع الكريم الواقي من الشمس ، حاولي إبعاده عن عينيك، حاولي تجنب وضع واقي من الشمس على جفونك أو العين، فقد يؤدي ذلك إلى احمرارهما والحكة.

المصدر: موقع news18

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